До волинської колонії для неповнолітніх навідалися ревізори

Регіональний представник Уповноваженого з прав людини у Волинській області Любов Сітовська та громадський монітоа Георгій Корнієвський перевірили стан дотримання прав неповнолітніх, які відбувають покарання у ДУ «Ковельська виховна колонія».Монітори перевіряли умови проживання та навчання вихованців, їхню зайнятість, реалізацію їхнього права на скаргу, роботу з підготовки на звільнення, - повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.На день візиту в установі перебувало 38 вихованців, з яких 19-ть вже досягли повноліття.Під час конфіденційного спілкування з вихованцями, жоден з них не висловлював скарг щодо умов тримання чи неналежного поводження з боку працівників установи.В ході моніторингового візиту встановили, що у виховній колонії на день візиту немає засуджених осіб із вадами здоров’я та інвалідністю."Під час вивчення медичної документації було з’ясовано, що вихованці раніше звертались по медичну допомогу зі скаргами щодо розтягнення зв'язок гомілкового суглоба та іншими травмами верхніх та нижніх кінцівок. Проте, всупереч міжнародним та національним нормам, в установі не створено комплексних умов для перебування таких людей. Зокрема, немає поручнів та не в усіх будівлях є пандуси для тримання даної категорії в’язнів. Крім того в установі відсутні пристосовані туалети, душові кабіни, спеціальні ліжка та поручні для осіб з вадами здоров’я.Загальний санітарний стан їдальні та приміщень кухні є задовільним. Водночас, деякі приміщення потребують ремонту та оновлення кухонного обладнання", - йдеться у повідомленні.Крім того, монітори виявили недотримання порядку побачення засуджених із захисниками. Для цього в установі немає окремої кімнати. Побачення із захисниками відбуваються у кімнаті для короткострокових побачень."З метою покращення правової обізнаності, вихованцям розповіли про діяльність Уповноваженого ВРУ з прав людини у сфері захисту прав людини та громадянина, роботу Секретаріату Уповноваженого та його регіональних представництв.За результатами моніторингового візиту буде спрямований відповідний звіт до Міністерства юстиції України із зазначенням виявлених порушень прав засуджених та надання практичних рекомендацій щодо їх усунення", - зазначили у прес-службі.