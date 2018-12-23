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У Луцьку затримали шахрая, який викрав посилку на пошті

У Луцьку затримали шахрая, який викрав посилку на пошті
У Луцьку затримали 49-річного жителя Харківщини, який викрав посилку.

Зловмисник відкрито заволодів посилкою в одному із відділень служби доставки у Луцьку. Сума завданих матеріальних збитків становить майже 6 тис. грн. Викрадену посилку вилучили, - інформує ГУНП у Волинській області.

Окрім цього, поліцейські встановили його причетність і до вчинення шахрайства. В іншому відділенні служби доставки чоловік, шляхом заміни товару, заволодів посилкою вартістю 5 тис. 700 грн.

Також правоохоронці встановили причетність до вчинення ним аналогічних злочинів на території сусідньої Рівненської області.

«Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж та шахрайство. Після оголошення підозри затриманому буде вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.

До слова, у минулому чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства.

Досудові розслідування тривають.


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Теги: шахрай, посилка, пошта
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