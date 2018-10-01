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На «Ягодині» затримали Mercedes, який шукав Інтерпол

На «Ягодині» затримали Mercedes, який шукав Інтерпол
На пункті пропуску "Ягодин" співробітники Держприкордонслужби виявили автівку, яка розшукувалась Інтерполом.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Так, на кордоні з Польщею виявили Mercedes 1997 років випуску української реєстрації, що прямував на виїзд з України.

Автівку викрали в Україні у 2018 році.

Про це проінформованли Укрбюро Інтерполу в м.Києві, автомобіль передали співробітникам Національної поліції.


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Теги: кордон, авто, Інтерпол
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