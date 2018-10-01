На «Ягодині» затримали Mercedes, який шукав Інтерпол





Про це повідомили у Держприкордонслужбі.



Так, на кордоні з Польщею виявили Mercedes 1997 років випуску української реєстрації, що прямував на виїзд з України.



Автівку викрали в Україні у 2018 році.



Про це проінформованли Укрбюро Інтерполу в м.Києві, автомобіль передали співробітникам Національної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пункті пропуску "Ягодин" співробітники Держприкордонслужби виявили автівку, яка розшукувалась Інтерполом.Про це повідомили у Держприкордонслужбі.Так, на кордоні з Польщею виявили Mercedes 1997 років випуску української реєстрації, що прямував на виїзд з України.Автівку викрали в Україні у 2018 році.Про це проінформованли Укрбюро Інтерполу в м.Києві, автомобіль передали співробітникам Національної поліції.

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