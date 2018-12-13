вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучан кличуть на сольний концерт Сергія Скулинця

Лучан кличуть на сольний концерт Сергія Скулинця
5 березня, о 19:00 у Волинському обласному драматичному театрі відбудеться сольний концерт Заслуженого артиста естрадного мистецтва України, композитора – Сергія Скулинця.

Святкова програма «Для Вас, любі…» присвячена до дня жінок.

Як повідомили організатори, концерт буде благодійний, а кошти від продажу квитків передадуть на потреби сімей загиблих захисників України.

У святковому концерті візьмуть участь:

· Народний художній колектив сучасного танцю "Міраж"

· Зразковий вокально-хоровий колектив "Перлинка "

· Тетяна Ярошик & Spivanochka Show АСМ

· гурт-Шанс-Music

Квитки на концерт можна придбати в касі Драмтеатру. Вартість квитків від 50 до 150 грн.



Лучан кличуть на сольний концерт Сергія Скулинця

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: концерт, музика, анонс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна не голосуватиме на Євробаченні-2019
Сьогодні, 18:52
Що цікавого відбудеться у березні в «Смугастому носорогові»*
Сьогодні, 18:43
Лучан кличуть на сольний концерт Сергія Скулинця
Сьогодні, 18:33
В Україні зникають медичні професії
Сьогодні, 18:21
Весна на носі: у Луцьку розквітли перші підсніжники. ФОТО
Сьогодні, 18:15
Схожі новини
У Луцьку з акустикою і віршами виступить гурт «Фіолет» У Луцьку з акустикою і віршами виступить гурт «Фіолет»
19 лютий, 14:12
The Hardkiss приїдуть з концертом до Луцька The Hardkiss приїдуть з концертом до Луцька
13 грудень, 2018, 19:47
Лучан кличуть на «халявний» концерт гурту «Бумеранг» Лучан кличуть на «халявний» концерт гурту «Бумеранг»
14 листопад, 2018, 19:36
Лучан кличуть на концерт оркестру «Кантабіле» Лучан кличуть на концерт оркестру «Кантабіле»
11 листопад, 2018, 15:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Порошенко жорстко відреагував на корупційний скандал, що розгорнувся навколо «Укроборонпрому»
Сьогодні, 19:26
 0
У селищі на Волині встановили контейнери для роздільного сміття
Сьогодні, 19:16
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 березня
Сьогодні, 19:00
 0
Україна не голосуватиме на Євробаченні-2019
Сьогодні, 18:52
 0
Що цікавого відбудеться у березні в «Смугастому носорогові»*
Сьогодні, 18:43
 0
Медіа
відео
1/8