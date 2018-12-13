Лучан кличуть на сольний концерт Сергія Скулинця
Сьогодні, 18:33
5 березня, о 19:00 у Волинському обласному драматичному театрі відбудеться сольний концерт Заслуженого артиста естрадного мистецтва України, композитора – Сергія Скулинця.
Святкова програма «Для Вас, любі…» присвячена до дня жінок.
Як повідомили організатори, концерт буде благодійний, а кошти від продажу квитків передадуть на потреби сімей загиблих захисників України.
У святковому концерті візьмуть участь:
· Народний художній колектив сучасного танцю "Міраж"
· Зразковий вокально-хоровий колектив "Перлинка "
· Тетяна Ярошик & Spivanochka Show АСМ
· гурт-Шанс-Music
Квитки на концерт можна придбати в касі Драмтеатру. Вартість квитків від 50 до 150 грн.
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Святкова програма «Для Вас, любі…» присвячена до дня жінок.
Як повідомили організатори, концерт буде благодійний, а кошти від продажу квитків передадуть на потреби сімей загиблих захисників України.
У святковому концерті візьмуть участь:
· Народний художній колектив сучасного танцю "Міраж"
· Зразковий вокально-хоровий колектив "Перлинка "
· Тетяна Ярошик & Spivanochka Show АСМ
· гурт-Шанс-Music
Квитки на концерт можна придбати в касі Драмтеатру. Вартість квитків від 50 до 150 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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