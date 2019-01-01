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Чи поїде Україна на Євробачення-2020 у разі перемоги Росії

Чи поїде Україна на Євробачення-2020 у разі перемоги Росії
В разі перемоги Росії у конкурсі Україна не буде брати у ньому участь.

Про це пише ТСН.

Під час прес-конференції представникам НСТУ було поставлене цікаве запитання, щодо того, чи братиме участь Україна у "Євробаченні" в разі перемоги Росії на конкурсі.

На що генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія, відповів, що "ні".

"Якщо переможе Росія, ми не будемо брати участь у "Євробаченні", - зауважив Аласанія.

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Теги: Євробачення
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