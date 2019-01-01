Чи поїде Україна на Євробачення-2020 у разі перемоги Росії
Сьогодні, 12:20
В разі перемоги Росії у конкурсі Україна не буде брати у ньому участь.
Про це пише ТСН.
Під час прес-конференції представникам НСТУ було поставлене цікаве запитання, щодо того, чи братиме участь Україна у "Євробаченні" в разі перемоги Росії на конкурсі.
На що генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія, відповів, що "ні".
"Якщо переможе Росія, ми не будемо брати участь у "Євробаченні", - зауважив Аласанія.
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Про це пише ТСН.
Під час прес-конференції представникам НСТУ було поставлене цікаве запитання, щодо того, чи братиме участь Україна у "Євробаченні" в разі перемоги Росії на конкурсі.
На що генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія, відповів, що "ні".
"Якщо переможе Росія, ми не будемо брати участь у "Євробаченні", - зауважив Аласанія.
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