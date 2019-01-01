Що цікавого відбудеться у березні в «Смугастому носорогові»*

Зустрічаємо весну разом із "Смугастим носорогом", адже його помічники підготували круті події на березень!Вже 7-го березня о 18:00 прийди на безкоштовний майстер-клас, та зроби супер листівку для мами! Тривалість 1 година. Зустрічаємось в художній студії!8 березня – безкоштовна вечірка у м’юзік холі «Не кажи мамі» із дискотекою, шоу-конфеті, глітерним тату, розвагами та конкурсами. Хочеш круто розважитись? Тоді попередньо зареєструйся за номером телефону +38 (066) 755 07 57. Тривалість 1,5 години.16 березня о 18:00 майстер-клас для любителів мультфільму «Міккі Маус»! Фея із художньої студії чекатиме Вас аби виготовити головний убір «Вушка Міккі»! Ціна 160 гривень, тривалість 2 години! Щоб записатись телефонуйте за номером телефону +38 (066) 770 07 50.23 березня о 14:00 – турнір «BayBlade 4»! Прийди та позмагайся за 1-ше місце! Придбайте квиток та попередньо зареєструйтесь на касі комплексу. Ціна квитка – 60 гривень.Довідка: +380 (66) 755 07 57.РЦ «Промінь» просп. Президента Грушевського, 2