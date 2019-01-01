Страшна аварія під Луцьком: брат загиблої розповів нові деталі трагедії

Софії Швець розповів подробиці трагедії та вимагає справедливого покарання для винуватця.



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"..Пишу, бо в моїй оселі її дочка Христина проводила час після школи, поки чекала свою неньку, щоб із нею разом поїхати додому в село Небіжка Ківерцівського району. Це зовсім близько від Луцька. Але все обірвав п’яний полковник…", - розповідає чоловік.



Нагадаємо, 21 лютого, приблизно о 19-й годині в селі Дачне Ківерцівського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло двоє людей і була травмована 9-річна дівчинка. Винуватцем трагедії є екс-очільник карного розшуку міста Луцька Геннадій Єпіфанович, який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.



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23 лютого Геннадію Єпіфановичу Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб під вартою без права внесення застави.



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"..Ніщо не віщувало біди і того дня, 21 лютого. Христина (дочка загиблої Софії) перебувала в нас удома, чекала маму… Як завжди, під’їхало таксі. Моя племінниця швиденько вийшла і сіла на заднє сидіння праворуч, а Сонце (ми так називали її у сім’ї) — на заднє сидіння за водієм (і, як потім виявиться, цим Софія врятує життя своєї дочки, пожертвувавши власним).



Десь за хвилин 40 до нас зателефонувала схвильована мати Софії, яка не могла дозвонитися до доньки з внучкою (а вони живуть у селі разом). Ще за хвилин 30 вона нас повідомила, що медсестра з дитячої обласної лікарні розповіла про ДТП, і що 9–річна дівчинка в них, а що з водієм таксі і мамою, вона не знає".



Брат загиблої зауважує, що всі кинулись на пошуки. Юрій Швець, чоловік Софії, поїхав до дитини в лікарню. А родичі спочатку поїхали в 2–гу міську лікарню Луцька, а оскільки там нічого про це не знали, то вони попрямували до районної лікарні.



Коли ж родичі все ж прибули на місце трагедії, то поліцейські їх не підпустили близько, оскільки це було місце смертельного ДТП.



"..І тут те, що найбільше шокувало: я не бачив там винуваця подій Геннадія Єпіфановича. Як мені потім пояснили, він відмовився проходити тест на алкоголь на місці події, його забрали здавати кров. Ми були на місці ДТП о 21–й, це сталося приблизно о 19–й, коли приїхали карети «швидкої», мені невідомо, але кров у екс–поліцейського взяли на аналіз лише близько 24–ї!



Питання: де він був 5 годин?! «Вимивав» із крові вміст алкоголю?! І навіть після всього в нього виявили в крові 1,16 проміле… Мало того: на відео з місця події добре видно, що його права рука була неушкодженою, бо нею він підписував протокол, у якому відмовлявся здавати кров на аналіз. А от уже в суді він з’явився з правою рукою, на яку був накладений гіпс? Це щоб показати, що теж постраждав і потребує лікування?!



Але чи насправді в нього пошкоджена рука, чи просто хтось наклав муляж на цілком цілу кінцівку? Ледь перестали битися серця водія таксі та моєї сестри, як уже почали змивати кров із горе–полковника?



Я не здивуюся, що потім у нього виявиться хворе серце, тому він приймав корвалол, і саме цей препарат негативно вплинув на самопочуття Геннадія Єпіфановича… Чи, може, зараз у слідчому ізоляторі у нього раптом виявиться поганий стан здоров’я, і доведеться перевезти його в лікарню? А потім він благополучно вийде на волю? Станеться все те саме, що по всій Україні з усіма «єпіфановичами»? Невже знов змивають кров із рук, а рука руку миє?", - мовив чоловік.



Загибла 33–літня Софія Швець, мама двох дівчаток — 9 та 3 рочків, та водій таксі Олег Мірошников, який мав 12–літню донечку.



"Ми — сім’ї загиблих Софії Швець та Олега Мірошникова — просимо лише одного: справедливого роз­слідування і максимального висвітлення в мас–медіа цієї справи. Оскільки «каста недоторканних» мусить знати, що Бог осудить їх на тому світі, а український суд — на цьому", - резюмував чоловік.



Валентин Козловський, двоюрідний брат загиблої Софії Швець.



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