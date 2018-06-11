Волинські бійці ММА привезли з Чемпіонату України золоті та бронзові нагороди. ФОТО

Збірна Волині з ММА гідно виступила на Чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді, який відбувся минулих вихідних в Ірпені.Волинські спортсмени з клубів «Воїн», «Гарда», «Прайд» привезли додому дві золотих та чотири бронзових нагороди, - повідомили у прес-службі СК «Воїн».Поїздка та участь хлопців у Чемпіонаті відбулися завдяки Федерації ММА України у Волинській області та особисто її президенту«Федерація ММА на Волині з’явилася у 2014 році, з того часу цей вид спорту почав розвиватися у нас в області. Вже на сьогодні федерація об’єднує кілька спортивних клубів, зокрема, «Воїн», «Гарда», «Прайд», «Легіон» та інші, в яких тренується більше 300 дітей. Спорт виховує у хлопцях мужчин, загартовує, робить кращими», - переконаний Михайло Смолка.Кожній участі у змаганнях передують насичені та інтенсивні тренування з борцівської та ударної техніки. Про те, як готувалися до Чемпіонату України з ММА волинські хлопці-члени збірної, розповів головний тренер клубу «Воїн»«Спортсмени тренувалися спочатку кожен у своїх клубах, а потім кращі з них їздили до відомих тренерів України: Геннадія Горохова в Нетішин та Олександра Дудочкіна в київський клуб «Аурум».На жаль, збірна Волині не увійшла в трійку лідерів у командному заліку, але волинські спортсмени привезли додому дві золоті медалі та 4 «бронзи».До слова, представники клубу «Воїн» здобули дві бронзи, дві золотих та одну бронзову нагороди здобули спортсмени з «Гарди», третє місце також посів вихованець «Прайду».Враженнями від участі в Чемпіонаті України з ММА поділився вихованець клубу «Гарда», тепер уже чемпіон України з ММА«Я займаюсь спортом, щоб самореалізуватися, довести самому собі, що я можу вийти в октагон та бути конкурентим з іншими бійцями, а отже тренуюся не дарма. На минулих вихідних я виборов «золото» на Чемпіонаті, а також виконав розряд на кандидата у майстри спорту з ММА», - розповів спортсмен.«Воїн»має за плечима чимало перемог та перших місць, однак цього разу з чемпіонату привіз бронзову нагороду.«В Ірпені було багато сильних суперників, і те, що я зайняв третє місце зовсім мене не розчарувало, а навпаки, стимулює тренуватися ще більш інтенсивно», - сказав Даниїл Шелофаст.А готуватися спортсменам волинських клубів є до чого, адже вже 16-17 березня у Луцьку відбудеться Чемпіонат України з ММА серед дітей та юнаків.