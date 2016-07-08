На шкільному майданчику у Херсоні знайшли тіло 20-річної дівчини





Про це УНН повідомили в поліції.



Тіло 20-річної місцевої жительки знайшли рано вранці на спортивному майданчику біля школи. У покійної переламані лицьові кістки і множинні садни.



Зазначається, що загибла проходила обвинуваченою у справі про крадіжку і нанесення легких тілесних ушкоджень.



Поліція почала досудове розслідування по ст. 115 КК України (умисне вбивство). Обставини і коло підозрюваних встановлюються.

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