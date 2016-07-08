На шкільному майданчику у Херсоні знайшли тіло 20-річної дівчини
Сьогодні, 13:02
На шкільному спортивному майданчику в Херсоні знайшли труп жінки.
Про це УНН повідомили в поліції.
Тіло 20-річної місцевої жительки знайшли рано вранці на спортивному майданчику біля школи. У покійної переламані лицьові кістки і множинні садни.
Зазначається, що загибла проходила обвинуваченою у справі про крадіжку і нанесення легких тілесних ушкоджень.
Поліція почала досудове розслідування по ст. 115 КК України (умисне вбивство). Обставини і коло підозрюваних встановлюються.
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Про це УНН повідомили в поліції.
Тіло 20-річної місцевої жительки знайшли рано вранці на спортивному майданчику біля школи. У покійної переламані лицьові кістки і множинні садни.
Зазначається, що загибла проходила обвинуваченою у справі про крадіжку і нанесення легких тілесних ушкоджень.
Поліція почала досудове розслідування по ст. 115 КК України (умисне вбивство). Обставини і коло підозрюваних встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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