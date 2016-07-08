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На шкільному майданчику у Херсоні знайшли тіло 20-річної дівчини

На шкільному майданчику у Херсоні знайшли тіло 20-річної дівчини
На шкільному спортивному майданчику в Херсоні знайшли труп жінки.

Про це УНН повідомили в поліції.

Тіло 20-річної місцевої жительки знайшли рано вранці на спортивному майданчику біля школи. У покійної переламані лицьові кістки і множинні садни.

Зазначається, що загибла проходила обвинуваченою у справі про крадіжку і нанесення легких тілесних ушкоджень.

Поліція почала досудове розслідування по ст. 115 КК України (умисне вбивство). Обставини і коло підозрюваних встановлюються.

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Теги: тіло, Херсон, дівчина
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