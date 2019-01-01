Куди піти на вихідні у Луцьку: 1-3 березня

Надворі - весна. Перше тепло, перші квіти, перші яскраві сонячні промені… Весна-весною, та все ж варто подумати, чим зайнятися у найближчий вікенд.Можна зустрітися з друзями і піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, чи провести час з коханою людиною в кіно.Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Нарешті! І календарно, і за погодою варто відмітити той факт, що весна наближається. Відчуваємо, що весна цього року буде особливою. Хочеться вірити, що з її настанням наступить і щось надзвичайно приємне в Україні та у кожного з нас! Надіємось, що новини щодень, то будуть позитивніші.Українському "теплу" буде приурочений вечір п'ятниці та лунатиме багато НАШОЇ музики!Насолоджуйтесь, котикиПодія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Аншлаг любові - сумна комедія (вистава йде без антракту). Режисер-постановник – Дмитро Мельничук, художник-постановник - заслужений діяч мистецтв України Мар’ян Савіцький, музичне оформлення – Дмитро Мельничук, асистент режисера – Ольга Шульга.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Ми довго вагались, як обізвати найуніверсальнішу дискотеку в Кораблику..? Проміркувавши над різними версіями, дійшли до висновку, що музика, як і страви, у Кораблику смачна. І не важливо, які стилі чи роки у ній домінують - головне, що вона підібрана вдало і в переважній більшості підходить для будь-якої компанії.От і на цей раз ми підберемо море хітів (як призабутих, так і зовсім свіжих для ознайомлення), щоб вам смакувало та відпочивалось ще краще ;)Запрошуємо!Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 12:00Що обіцяють: Режисер-постановник - Павло Гарбуз, художник-постановник - Віктор Міщук, балетмейстер-постановник - заслужений артист України Олексій Яриш, помічник режисера - Ольга Шульга.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Трагікомедія на дві дії. Сучасна родина – батьки і діти, які за велінням долі потрапили у вихор надзвичайної життєвої інтриги… Комедія і драма сплелися у трагікомічних стосунках героїв. І сміх, і сльози, і любов! Ніхто не знає на що здатна жінка заради збереження сім’ї та щастя своїх дітей, коли її душа переповнена почуттям матері-берегині. Також нікому не відомо, що керує жінкою, коли вона носить дитину… А керує одвічна істина: «В житті пробачати і жертвувати собою заради дитини можуть лише рідні батьки». Тому долаючи будь-які випробування долі жінка йде до своєї мети і, можливо, саме через це вона й отримує – дитину в дарунок!!!Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Жили собі Дід і Баба. Жили бідно, нічого в них не було. Мріяли про своє господарство і достаток. Тож вирішили для початку завести собі Бичка. А де ж його взяти - не знали. До кого тільки не звертався Дідусь, та все якийсь дивний цей Бичок був, тільки збитків завдавав... Аж поки не зробили його із звичайної соломи...За підсумками Всеукраїнського конкурсу-огляду театрів ляльок "Прем'єри сезону "2016-2017" вистава здобула Диплом Переможця у номінації "Краща вистава для дітей дошкільного віку".Фільм:Жанр: комедіяМісце: «Premier City»Початок: 12:30, 14:40, 16:40, 18:30, 19:30, 21:00, 22:50Про що фільм?У сиквелі головний герой фільму бізнесмен Ігор (Михайло Кукуюк) втратив чоловічу силу, його жінка Ілона (Оля Полякова) готова на все, аби підняти йому потенцію. Рольові ігри, уроки тантричного сексу, ревність – нічого не дасть потрібного результату. Завести Ігоря зможуть тільки лайки в соціальних мережах…Фільм:Жанр: драма, комедія, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 18:00Про що фільм?Келвін - недовірливий іпохондрик, що сортує багаж в аеропорту, попутно придумуючи собі неіснуючі хвороби. Скай - дівчина-свято, яка бачить в житті тільки хороше. Вірніше, в тому короткому відрізку життя, що їй залишився. За цей час вона хоче встигнути здійснити свої найбожевільніші бажання. Разом вони заново відкриють цей світ і самих себе з дуже несподіваних сторін.Фільм:Жанр: документальний, біографіяМісце: «Premier City»Початок: 22:20Про що фільм?Мільйони фанатів, критиків, послідовників. Вона неповторна, провокує і захоплює! Але в 1979 році в Нью-Йорку Мадонна Луїза Чікконе була нікому не відомою танцівницею, яка вирішила стати співачкою. Так почався її шлях до приголомшливої слави.Фільм:Жанр: комедіяМісце: «Premier City»Початок: 22:00Про що фільм?Історія взаємин відчайдушного афро-французького копа і законослухняного детектива американо-кубинського походження, які об'єдналися, щоб зловити парочку дипломатів-наркобаронів.Фільм:Жанр: трилерМісце: «Premier City»Початок: 21:20Про що фільм?Романтичний уїк-енд на відокремленій розкішній віллі в італійській Тоскані - ось, що повинно допомогти повернути відносинам Брайана і Кессі іскру пристрасті. Але, тільки-но почавши насолоджуватися життям і одне одним, молода пара стикається з дивним незнайомцем, який втягує їх у небезпечну гру, в якій не можна довіряти нікому.