«Силою нашу церкву ніхто не забере»: як у Луцьку прихильники УПЦ (МП) на майдан вийшли. ФОТОРЕПОРТАЖ





В останній день зими – 28 лютого – сотні вірян УПЦ (МП) з усіх куточків області зібралися під стінами Волинської облради на молитовне стояння за свої права. Вони стверджують, що їхню віру хочуть похитнути, а церкви захоплюють силою, тож просять відреагувати на ситуацію владу і правоохоронців.



Молитви почали Володимир та єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл. З усіх боків – поліція та вибухотехніки. Боялися провокацій, проте все минуло мирно.



На противагу сотням прихильників УПЦ (МП) Ярослав Корнійчук наголосив, що, розгорнувши транспаранти з лозунгами «Путін – патріарх РПЦ», хотіли показати не завжди правдиві слова «емпешних» священиків.



«Ми прийшли, щоб люди зрозуміли. Бо їм, вочевидь, священики неправильно толкують. Кажуть, що вони Українська православна церква. А вони ж - московська! Хай називають справедливо. А вони обманюють людей. Ми взяли плакати, щоб люди подивилися, почитали. Може, хтось і зрозуміє, і будуть приходити до нас, в українську церкву», - зауважив він. І додав, що це – ніяка не провокація, адже вірянам УПЦ (МП) ніхто не заважав молитися.



Після затяжної молитви слово мав митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир. Говорив він про збереження держави, мовляв, для цього потрібні не політичні гасла, а молитва, про гоніння прихильників УПЦ (МП) та єдність серед них.



До присутніх звернувся і єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл. Він був більш категоричний, аніж Володимир. За словами Нафанаїла, тепер у вірян відбирають церкви, де молилися тисячі років, де славили Бога, молилися за Україну та ближніх, прихильники не визнаної у світі церкви – ПЦУ.



Інформаційне агентство ВолиньPost зібрало думки різних учасників молитовного стояння. Тут думки теж розділилися: хтось не проти ПЦУ, дехто її не визнає, хтось не розуміє.



Уляна, Луцьк:



– Поки у Луцьку все мирно, але ходять чутки, що буде захоплення церков так званими націоналістами. Ми відстоюємо своє право на вибір віри. Кожна людина вправі ходити у ту церкву, яку обрала. Силою нашу церкву ніхто не забере, як зараз відбувається в Україні. Ми готові йти на розмову, а ті. Хто захоплюють церкви, роблять це силою. Усе має відбуватися мирно.



Сергій, село Новостав (Горохівський район):



– Нашу церкву хочуть незаконно захопити. Місцеві органи самоврядування ініціювали збори, куди прийшли люди, що не мають відношення до церкви, невіруючі або з інших конфесій. Вони приймали рішення за тих людей, які є віруючими, які десятки років ходять в церкву. На зборах прийняли рішення, що наша церква переходить у так звану ПЦУ. Але всі знають, що ПЦУ не визнана жодною помісною церквою, окрім грузинської. Усі дії, які чиняться – політичне замовлення. Почалося класичне гоніння. Ніхто ні в кого не питає. У нас забирають церкву, але віру не заберуть. У нас усі віряни – патріоти, моляться за Україну, батюшка – за воїнів АТО. Люди бояться переслідувань, що сільрада не даватиме довідок, дозволів.



Світлана Григорівна та Антоніна Ананіївна, Луцьк:



– Ми хочемо, щоби в нас була українська церква. Така, як була все життя. У нас там нічого поганого немає. Не йде мова за Путіна чи Кирила. У нас моляться за Україну, стають на коліна, моляться на воїнів. Просто на слов’янській мові. Нам – за 70 років, прожили все життя у цій вірі. Ми не проти ПЦУ, але ж не такими методами, не такими гоніннями. Ми не хочемо такого, як було в Жидичині, такої бійки. Зараз храми захоплюють. Де таке бачено? Це така віра і любов до Бога? Стравили людей одне на одне. Люди самі помаленьку вирішать, що їм робити.



Отець Віктор, священик Локачинського благочиння:



– Ми приїхали відстоювати права нашої святої православної церкви, яка дана нам від дідів-прадідів. Ми хотіли б, щоб держава не вмішувалася у справи церкви. Наша молитва – єдиний спосіб нашого щастя. Ніякі ми не російські. Ми український народ. У нас в районі зовсім не мирно. Провокаторів всюди вистачає. Вони виганяють малих дітей з хат, кажуть їм втікати разом з батюшками. Таке було у селі Войнин. Якщо ПЦУ визнають всі церкви світу, то будемо говорити. А зараз… Із розкольниками ми діла не маємо.



Речник Волинської єпархії УПЦ (МП) Олег Точинський:



– Ми хочемо донести у першу чергу до регіональної влади думку про те, що ті процеси, які сьогодні мають місце у міжконфесійних стосунках, процесах переходів, виконувати це відповідно до чинного законодавства. У більшості ситуацій, які ми фіксуємо, навіть нещодавно прийняті закони не підтримують і не виконують. Ми просимо ОДА вплинути на чиновників на місцях, щоб вони не ініціювали збори, щоби вони не втручалися у внутрішні справи релігійних громад, не провокували людей на місцях. Чиновники мають в першу чергу дбати про добробут у населених пунктах, а не сіяти ворожнечу. Ми вимагаємо, щоб дотримувалися законодавства і право на збереження своєї релігійної конфесії було врегульовано.



Військовий капелан Михайло Бучак:



– Військові капелани Волині підтримують єдність українського православ’я. Не тільки у розуміння однієї гілки, а всіх. Ми хочемо побачити думку населення, їхню позицію. Дивлюся, що більшість людей посміхаються, ніхто нас тут не б’є. Думаю, що все буде добре. Раніше закон про релігійні організації був недемократичним: достатньо було 10 людей зі священиком, щоби не дослухатися до думки іншої частини громади. Зараз кажуть: он прийшли на збори не парафіяни. Але чого вони раніше не приходили? Бо не підтримували цю церкву. Сьогодні цю несправедливість врахували і вирішили. Якщо відбуваються збори і один-два проти переходу до ПЦУ з усієї громади – це вже позиція. Люди починають розуміти, що, можливо, в УПЦ вони ще готові бути, в УПЦ (МП) – частково, в РПЦ – не хочуть. Треба просто розставити все на свої місця. Я ж не боюся, що в мене прізвище Бучак. То чому бояться назви РПЦ? Виходить, це зневага до церкви, яка опікується вами. Зрештою, вірю у мудрість українського народу і що всі порозуміються.



Зрештою, на молитовному стоянні підтримали звернення до голови ОДА Олександра Савченка та голови облради Ігоря Палиці з вимогою вплинути на ситуацію, зупинити «рейдерство», притягнути до відповідальності чиновників, які «здійснюють брутальне втручання у релігійні справи, обманюють людей, особисто беруть участь у захопленнях храмів», «припинити акти агресії щодо монастирів та храмів УПЦ в області», а також «припинити злочинну бездіяльність» правоохоронців, коли виникають протистояння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із отриманням України Томосу громади поділилися на два табори – прихильників православної церкви України і прихильників Української православної церкви Московського патріархату. Хоч, як показала практика, других, зокрема, на Волині – меншість.В останній день зими – 28 лютого – сотні вірян УПЦ (МП) з усіх куточків області зібралися під стінами Волинської облради на молитовне стояння за свої права. Вони стверджують, що їхню віру хочуть похитнути, а церкви захоплюють силою, тож просять відреагувати на ситуацію владу і правоохоронців.Молитви почали лунати на майдані близько 11:00 . Очолили стояння митрополит Володимир-Волинський і Ковельськийта єпископ Волинський і Луцький. З усіх боків – поліція та вибухотехніки. Боялися провокацій, проте все минуло мирно.На противагу сотням прихильників УПЦ (МП) прийшли під стіни облради п’ятеро вірян ПЦУ . Один з учасників акціїнаголосив, що, розгорнувши транспаранти з лозунгами «Путін – патріарх РПЦ», хотіли показати не завжди правдиві слова «емпешних» священиків.«Ми прийшли, щоб люди зрозуміли. Бо їм, вочевидь, священики неправильно толкують. Кажуть, що вони Українська православна церква. А вони ж - московська! Хай називають справедливо. А вони обманюють людей. Ми взяли плакати, щоб люди подивилися, почитали. Може, хтось і зрозуміє, і будуть приходити до нас, в українську церкву», - зауважив він. І додав, що це – ніяка не провокація, адже вірянам УПЦ (МП) ніхто не заважав молитися.Після затяжної молитви слово мав митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир. Говорив він про збереження держави, мовляв, для цього потрібні не політичні гасла, а молитва, про гоніння прихильників УПЦ (МП) та єдність серед них.До присутніх звернувся і єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл. Він був більш категоричний, аніж Володимир. За словами Нафанаїла, тепер у вірян відбирають церкви, де молилися тисячі років, де славили Бога, молилися за Україну та ближніх, прихильники не визнаної у світі церкви – ПЦУ.зібрало думки різних учасників молитовного стояння. Тут думки теж розділилися: хтось не проти ПЦУ, дехто її не визнає, хтось не розуміє.Зрештою, на молитовному стоянні підтримали звернення до голови ОДАта голови облрадиз вимогою вплинути на ситуацію, зупинити «рейдерство», притягнути до відповідальності чиновників, які «здійснюють брутальне втручання у релігійні справи, обманюють людей, особисто беруть участь у захопленнях храмів», «припинити акти агресії щодо монастирів та храмів УПЦ в області», а також «припинити злочинну бездіяльність» правоохоронців, коли виникають протистояння.

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