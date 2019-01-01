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Сильні пориви вітру: волинян попереджають про негоду

Сильні пориви вітру: волинян попереджають про негоду
Українців попередили про різке погіршення погодних умов. Відтак, завтра, 1 березня, буде сильний вітер.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

"За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 28 лютого та протягом 1 березня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.

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Теги: вітер, погода, Волинь
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