Сильні пориви вітру: волинян попереджають про негоду





Про це йдеться на сайті ДСНС України.



"За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 28 лютого та протягом 1 березня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українців попередили про різке погіршення погодних умов. Відтак, завтра, 1 березня, буде сильний вітер.Про це йдеться на сайті ДСНС України."За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 28 лютого та протягом 1 березня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.

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