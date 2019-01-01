Сильні пориви вітру: волинян попереджають про негоду
Сьогодні, 13:37
Українців попередили про різке погіршення погодних умов. Відтак, завтра, 1 березня, буде сильний вітер.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 28 лютого та протягом 1 березня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 28 лютого та протягом 1 березня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Сильні пориви вітру: волинян попереджають про негоду
Сьогодні, 13:37
«Пішов за громадою, бо українець»: священики з Волині розповіли, чому зреклися Московського патріархату
Сьогодні, 13:22
На шкільному майданчику у Херсоні знайшли тіло 20-річної дівчини
Сьогодні, 13:02