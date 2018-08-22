Вантажну «євробляху» чоловік видав волинським митникам за легковик

Волинські митники на посту "Ягодин" вилучили у спритника, який намагався ввезти вантажний автомобіль як легковий, MITSUBISHI L400.Волинські митники на посту Ягодин вилучили у громадянина автомобіль MITSUBISHI L400, 2002 року випуску, оціночною вартістю майже 110 тисяч гривень, - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Його мешканець Рівненщини заявив у режим «імпорт» зі свідоцтвом про попередню реєстрацію у Швейцарській Конфедерації. Відповідно до поданих чоловіком документів вказувалась приналежність цього транспортного засобу до пасажирських. Відтак, громадянин претендував на випуск автомобіля у вільний обіг.З метою перевірки автентичності поданого до митного контролю свідоцтва посадові особи протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії направили запит до Управління водного та дорожнього транспорту Швейцарської Конфедерації. Згідно з оперативно отриманою інформацією, у країні реєстрації цей транспортний засіб завжди використовувався як вантажний і йому не дозволялося пасажирських перевезень.На вимогу митників імпортер авто зрештою зізнався і пред’явив оригінальне свідоцтво про реєстрацію MITSUBISHI L400, яке повністю збігалося з копією, наданою швейцарськими уповноваженими органами.На порушення чоловік пішов свідомо, заздалегідь знаючи, що на вантажні транспортні засоби встановлені обмеження щодо відповідності екологічним нормам «Євро 5»."За подання до митного контролю неправдивих відомостей за документом, отриманим незаконним шляхом, громадянину загрожує відповідальність за ст. 483 Митного Кодексу України. Чоловіку доведеться сплатити штраф у розмірі 100 відсотків вартості авто. Транспортний засіб підлягає конфіскації за рішенням суду", - йдеться у повідомленні.