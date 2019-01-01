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На Харківщині 17-річну дівчину знайшли повішеною на високовольтній вишці

На Харківщині 17-річну дівчину знайшли повішеною на високовольтній вишці
За попередніми даними, учениця коледжу покінчила життя самогубством.

На Харківщині поліція встановлює обставини смерті 17-річної дівчини, яку учора знайшли повішеною на високовольтній вишці, - пише УНН.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Харківській області, 27 лютого близько 19:46 до Куп'янського відділу поліції надійшла інформація від місцевого жителя, який під час вигулу собаки побачив на високовольтній вишці тіло людини.

За вказаною адресою працівники поліції виявили тіло повішеної дівчини. Неподалік знаходилися зошити на ім'я та прізвище учениці одного із коледжів Куп'янського району.

Померлою виявилася 17-річна жителька Куп'янського району. Попередньо, вона покінчила життя самогубством.

«Встановлено, що 26 лютого на заняттях в коледжі дівчинці стало зле. Їй запропонували викликати карету швидкої медичної допомоги, але вона відмовилася та самовільно покинула аудиторію навчального закладу. Вдома дівчина не з'явилася. Наступного дня її знайшли у зашморгу», - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувала поліція, раніше дівчина неодноразово залишала місце свого мешкання. Її знайомі чули від неї наміри покінчити із життям.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з приміткою «самогубство». Зараз встановлюються всі обставини трагедії.

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Теги: смерть, дитина
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