Двоє волинян «свиснули» зрізані сосни, спритників затримали

На Камінь-Каширщині затримали вантажівку з краденою деревиною.Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.27 лютого майже о 16:00 працівники державної лісової охорони Великообзирського лісництва ДП «Камінь-Каширське ЛГ» під час рейду виявили автомобіль, що виїжджав із ділянки."Про факт одразу повідомили групу оперативного реагування підприємства. Затримати вантажівку вдалося у лісовому масиві поблизу села Верхи Камінь-Каширського р-ну. Виявилося, що стежили за автомобілем недаремно – він був завантажений сосновою деревиною", - йдеться у повідомленні.Двоє чоловіків – місцеві жителі – зазначили, що самовільну порубку не вчиняли, взяли готову продукцію з ділянки."На місце за викликом прибула група правоохоронців. Деревину разом із автомобілем (до речі, з іноземною реєстрацією) вилучено, доставлено на штрафмайданчик місцевого відділі поліції", - зазначили лісівники.Тривають слідчі дії.