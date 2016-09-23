Двоє волинян «свиснули» зрізані сосни, спритників затримали
Сьогодні, 14:19
На Камінь-Каширщині затримали вантажівку з краденою деревиною.
Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.
27 лютого майже о 16:00 працівники державної лісової охорони Великообзирського лісництва ДП «Камінь-Каширське ЛГ» під час рейду виявили автомобіль, що виїжджав із ділянки.
"Про факт одразу повідомили групу оперативного реагування підприємства. Затримати вантажівку вдалося у лісовому масиві поблизу села Верхи Камінь-Каширського р-ну. Виявилося, що стежили за автомобілем недаремно – він був завантажений сосновою деревиною", - йдеться у повідомленні.
Двоє чоловіків – місцеві жителі – зазначили, що самовільну порубку не вчиняли, взяли готову продукцію з ділянки.
"На місце за викликом прибула група правоохоронців. Деревину разом із автомобілем (до речі, з іноземною реєстрацією) вилучено, доставлено на штрафмайданчик місцевого відділі поліції", - зазначили лісівники.
Тривають слідчі дії.
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Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.
27 лютого майже о 16:00 працівники державної лісової охорони Великообзирського лісництва ДП «Камінь-Каширське ЛГ» під час рейду виявили автомобіль, що виїжджав із ділянки.
"Про факт одразу повідомили групу оперативного реагування підприємства. Затримати вантажівку вдалося у лісовому масиві поблизу села Верхи Камінь-Каширського р-ну. Виявилося, що стежили за автомобілем недаремно – він був завантажений сосновою деревиною", - йдеться у повідомленні.
Двоє чоловіків – місцеві жителі – зазначили, що самовільну порубку не вчиняли, взяли готову продукцію з ділянки.
"На місце за викликом прибула група правоохоронців. Деревину разом із автомобілем (до речі, з іноземною реєстрацією) вилучено, доставлено на штрафмайданчик місцевого відділі поліції", - зазначили лісівники.
Тривають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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