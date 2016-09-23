вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Двоє волинян «свиснули» зрізані сосни, спритників затримали

Двоє волинян «свиснули» зрізані сосни, спритників затримали
На Камінь-Каширщині затримали вантажівку з краденою деревиною.

Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.

27 лютого майже о 16:00 працівники державної лісової охорони Великообзирського лісництва ДП «Камінь-Каширське ЛГ» під час рейду виявили автомобіль, що виїжджав із ділянки.

"Про факт одразу повідомили групу оперативного реагування підприємства. Затримати вантажівку вдалося у лісовому масиві поблизу села Верхи Камінь-Каширського р-ну. Виявилося, що стежили за автомобілем недаремно – він був завантажений сосновою деревиною", - йдеться у повідомленні.

Двоє чоловіків – місцеві жителі – зазначили, що самовільну порубку не вчиняли, взяли готову продукцію з ділянки.

"На місце за викликом прибула група правоохоронців. Деревину разом із автомобілем (до речі, з іноземною реєстрацією) вилучено, доставлено на штрафмайданчик місцевого відділі поліції", - зазначили лісівники.

Тривають слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: деревина, порушення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через волинянина в аварії на Рівненщині постраждала ціла сім’я
Сьогодні, 14:49
На Волині зловили палія трави
Сьогодні, 14:34
Двоє волинян «свиснули» зрізані сосни, спритників затримали
Сьогодні, 14:19
У Луцьку на Ковельській ВАЗ «поцілував» буса. ФОТО
Сьогодні, 14:11
На Харківщині 17-річну дівчину знайшли повішеною на високовольтній вишці
Сьогодні, 14:01
Схожі новини
На Волині у чоловіка в авто знайшли деревину без документів. ФОТО На Волині у чоловіка в авто знайшли деревину без документів. ФОТО
28 січень, 17:18
У Луцьку зупинили фуру, перевантажену деревиною. ФОТО У Луцьку зупинили фуру, перевантажену деревиною. ФОТО
23 вересень, 2016, 10:18
Волинські міліціонери вилучили 8 кубів «незаконної» деревини Волинські міліціонери вилучили 8 кубів «незаконної» деревини
29 березень, 2015, 16:37
Вантажну «євробляху» чоловік видав волинським митникам за легковик Вантажну «євробляху» чоловік видав волинським митникам за легковик
Сьогодні, 13:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чарівний копняк: Покровський змусив владу воювати з гральним бізнесом у Луцьку
Сьогодні, 14:52
 0
Через волинянина в аварії на Рівненщині постраждала ціла сім’я
Сьогодні, 14:49
 0
На Волині зловили палія трави
Сьогодні, 14:34
 0
Двоє волинян «свиснули» зрізані сосни, спритників затримали
Сьогодні, 14:19
 0
У Луцьку на Ковельській ВАЗ «поцілував» буса. ФОТО
Сьогодні, 14:11
 0
Медіа
відео
1/8