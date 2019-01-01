Через волинянина в аварії на Рівненщині постраждала ціла сім’я
Сьогодні, 14:49
Волинянин учора, 27 лютого, спричинив аварію з потерпілими у селі Панталія Дубенського району.
Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.
Поліцейські встановили, що 24-річний житель села Сільце Ковельського району, Волинської області, керуючи автомобілем Daf, рухаючись у напрямку Луцька, повертаючи ліворуч з автодороги «Київ-Чоп» на Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, не надав перевагу в русі, та допустив зіткнення з автомобілем Ford Tourneo під керуванням 61-річного жителя села Олександрія Рівненського району.
Унаслідок ДТП травмувалися пасажири легковика. У 41-річної дружини водія медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, забійну рану голови, закриту травму грудної клітки. У 15-річної доньки - закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану губи, перелом щелепи під питанням. Обох госпіталізували у травматологічне відділення.
Водії обох транспортних засобів не постраждали та відповідно до медичного освідування були тверезі.
За цим фактом слідчі Дубенського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.
Поліцейські встановили, що 24-річний житель села Сільце Ковельського району, Волинської області, керуючи автомобілем Daf, рухаючись у напрямку Луцька, повертаючи ліворуч з автодороги «Київ-Чоп» на Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, не надав перевагу в русі, та допустив зіткнення з автомобілем Ford Tourneo під керуванням 61-річного жителя села Олександрія Рівненського району.
Унаслідок ДТП травмувалися пасажири легковика. У 41-річної дружини водія медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, забійну рану голови, закриту травму грудної клітки. У 15-річної доньки - закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану губи, перелом щелепи під питанням. Обох госпіталізували у травматологічне відділення.
Водії обох транспортних засобів не постраждали та відповідно до медичного освідування були тверезі.
За цим фактом слідчі Дубенського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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