Волинська фірма загидила нечистотами землі селян

У Любешівському районі автівка, викачуючи каналізацію, забруднила ділянки місцевих мешканців.Про це повідомили у Любешівському відділенні поліції.26 лютого до Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення 38-річного жителя одного з сіл Любешівського району про те, що в село приїхав невідомий транспортний засіб, який викачує каналізацію та своїми діями забруднює майнові ділянки мешканців."Проведеними пошуковими заходами працівники Любешівського відділення поліції встановили, що забруднення ділянки здійснювала одна з юридичних осіб селища Любешів. Враховуючи, що в діях юридичної особи наявні ознаки адміністративного правопорушення передбаченого ст. 52 КУпАП (Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель), матеріали скеровані до Державної екологічної інспекції у Волинській області для складання адміністративного протоколу", - йдеться у повідомленні.