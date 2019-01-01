Волинська фірма загидила нечистотами землі селян
Сьогодні, 15:13
У Любешівському районі автівка, викачуючи каналізацію, забруднила ділянки місцевих мешканців.
Про це повідомили у Любешівському відділенні поліції.
26 лютого до Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення 38-річного жителя одного з сіл Любешівського району про те, що в село приїхав невідомий транспортний засіб, який викачує каналізацію та своїми діями забруднює майнові ділянки мешканців.
"Проведеними пошуковими заходами працівники Любешівського відділення поліції встановили, що забруднення ділянки здійснювала одна з юридичних осіб селища Любешів. Враховуючи, що в діях юридичної особи наявні ознаки адміністративного правопорушення передбаченого ст. 52 КУпАП (Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель), матеріали скеровані до Державної екологічної інспекції у Волинській області для складання адміністративного протоколу", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Любешівському відділенні поліції.
26 лютого до Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення 38-річного жителя одного з сіл Любешівського району про те, що в село приїхав невідомий транспортний засіб, який викачує каналізацію та своїми діями забруднює майнові ділянки мешканців.
"Проведеними пошуковими заходами працівники Любешівського відділення поліції встановили, що забруднення ділянки здійснювала одна з юридичних осіб селища Любешів. Враховуючи, що в діях юридичної особи наявні ознаки адміністративного правопорушення передбаченого ст. 52 КУпАП (Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель), матеріали скеровані до Державної екологічної інспекції у Волинській області для складання адміністративного протоколу", - йдеться у повідомленні.
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