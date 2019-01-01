Онкохворому волинянину на благодійному концерті збиратимуть гроші





Нагадаємо, страшна хвороба увірвалася в сім'ю Ніли та Руслана Лотоцьких, - пише



Хоча і діагностована хвороба складна, проте лікарі дають надію на одужання. Подружжя виховує двох маленьких діток.



Аби допомогти чоловікові, 10 березня у рожищенському районному домі «Просвіта» організовують благодійний концерт «Допоможемо разом». Початок заходу о 17:00.



Перерахувати гроші можна на картку ПриватБанку дружини Лотоцької Ніли Миколаївни: 4731 2191 0927 4286.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У волинянина виявили онкологічне захворювання кишечника, тож на лікування чоловікові потрібні чималі кошти.Нагадаємо, страшна хвороба увірвалася в сім'юта, - пише Район.Рожище Хоча і діагностована хвороба складна, проте лікарі дають надію на одужання. Подружжя виховує двох маленьких діток.Аби допомогти чоловікові, 10 березня у рожищенському районному домі «Просвіта» організовують благодійний концерт «Допоможемо разом». Початок заходу о 17:00.

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