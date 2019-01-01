Онкохворому волинянину на благодійному концерті збиратимуть гроші
Сьогодні, 16:05
У волинянина виявили онкологічне захворювання кишечника, тож на лікування чоловікові потрібні чималі кошти.
Нагадаємо, страшна хвороба увірвалася в сім'ю Ніли та Руслана Лотоцьких, - пише Район.Рожище.
Хоча і діагностована хвороба складна, проте лікарі дають надію на одужання. Подружжя виховує двох маленьких діток.
Аби допомогти чоловікові, 10 березня у рожищенському районному домі «Просвіта» організовують благодійний концерт «Допоможемо разом». Початок заходу о 17:00.
Перерахувати гроші можна на картку ПриватБанку дружини Лотоцької Ніли Миколаївни: 4731 2191 0927 4286.
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Нагадаємо, страшна хвороба увірвалася в сім'ю Ніли та Руслана Лотоцьких, - пише Район.Рожище.
Хоча і діагностована хвороба складна, проте лікарі дають надію на одужання. Подружжя виховує двох маленьких діток.
Аби допомогти чоловікові, 10 березня у рожищенському районному домі «Просвіта» організовують благодійний концерт «Допоможемо разом». Початок заходу о 17:00.
Перерахувати гроші можна на картку ПриватБанку дружини Лотоцької Ніли Миколаївни: 4731 2191 0927 4286.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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