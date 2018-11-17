«Промінь» запрошує на незвичний вечір у ресторан-караоке*

Розважальний центр «Промінь» запрошуємо на незвичайний вечір в ресторані-караоке.Вже завтра на лучан чекає незвичний формат вечірки в ресторані-караоке «George’s Club». Який пропонує зустріти весну разом із гуртом «ALOHA».Вечірки нового формату стартували минулої п’ятниці. Відтепер закінчувати робочий тиждень буде в рази приємніше, адже в ресторані-караоке можна не тільки смачно поїсти та вдосталь поспівати. Між співочими колами гостей «George’s Club» розважатимуть гурти нашого міста. Це прекрасна можливість культурно відпочити і підтримати місцевих музикантів.Ресторан-караоке працює з 18:00, а о 22:00 розпочинається розважальна програма. Тому любителів більш спокійної атмосфери запрошуємо приходити раніше. Ті ж, хто віддають перевагу драйву, можуть насолоджуватися клубним відпочинком з 22:00.В п’ятницю в закладі людно, то ж рекомендуємо завчасно бронювати столик для своєї компанії за номером телефону: 380 (50) 490 77 14.