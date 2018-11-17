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«Промінь» запрошує на незвичний вечір у ресторан-караоке*

«Промінь» запрошує на незвичний вечір у ресторан-караоке*
Розважальний центр «Промінь» запрошуємо на незвичайний вечір в ресторані-караоке.

Вже завтра на лучан чекає незвичний формат вечірки в ресторані-караоке «George’s Club». Який пропонує зустріти весну разом із гуртом «ALOHA».

Вечірки нового формату стартували минулої п’ятниці. Відтепер закінчувати робочий тиждень буде в рази приємніше, адже в ресторані-караоке можна не тільки смачно поїсти та вдосталь поспівати. Між співочими колами гостей «George’s Club» розважатимуть гурти нашого міста. Це прекрасна можливість культурно відпочити і підтримати місцевих музикантів.

Ресторан-караоке працює з 18:00, а о 22:00 розпочинається розважальна програма. Тому любителів більш спокійної атмосфери запрошуємо приходити раніше. Ті ж, хто віддають перевагу драйву, можуть насолоджуватися клубним відпочинком з 22:00.

В п’ятницю в закладі людно, то ж рекомендуємо завчасно бронювати столик для своєї компанії за номером телефону: 380 (50) 490 77 14.

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Теги: Промінь, ресторан, караоке
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