Покарали росіянина, який за 90 «баксів» хотів купити луцького прикордонника
Сьогодні, 15:29
Громадянин Російської Федерації, який днями намагався підкупити прикордонника Луцького загону, відбувся штрафом.
Про це повідомили у Любешівському відділенні поліції.
"22 лютого 2019 року приблизно о 16 годині 30 хвилин громадянин Російської Федерації, перебуваючи на пункті пропуску через державний кордон України ВПС «Дольськ», що в с. Дольськ Любешівського району Волинської області, за безперешкодний в’їзд на територію України запропонував та надав працівнику прикордонної служби неправомірну вигоду в сумі 90 доларів США", - йдеться у повідомлені.
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23 лютого 2019 року слідчим відділенням Любешівського відділення поліції відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального Кодексу України.
25 лютого 2019 року цьому громадянину Російської Федерації повідомили про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України та того ж 25 лютого обвинувальний акт скерували до Любешівського районного суду Волинської області.
"27 лютого 2019 року вказане кримінальне провадження розглянуто Любешівським районним судом і громадянина Російської Федерації визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України та призначено покарання у виді 8500 гривень штрафу", - повідомили у поліції.
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Про це повідомили у Любешівському відділенні поліції.
"22 лютого 2019 року приблизно о 16 годині 30 хвилин громадянин Російської Федерації, перебуваючи на пункті пропуску через державний кордон України ВПС «Дольськ», що в с. Дольськ Любешівського району Волинської області, за безперешкодний в’їзд на територію України запропонував та надав працівнику прикордонної служби неправомірну вигоду в сумі 90 доларів США", - йдеться у повідомлені.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Росіянин хотів за 90 доларів підкупити луцького прикордонника
23 лютого 2019 року слідчим відділенням Любешівського відділення поліції відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального Кодексу України.
25 лютого 2019 року цьому громадянину Російської Федерації повідомили про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України та того ж 25 лютого обвинувальний акт скерували до Любешівського районного суду Волинської області.
"27 лютого 2019 року вказане кримінальне провадження розглянуто Любешівським районним судом і громадянина Російської Федерації визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України та призначено покарання у виді 8500 гривень штрафу", - повідомили у поліції.
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