Покарали росіянина, який за 90 «баксів» хотів купити луцького прикордонника

Громадянин Російської Федерації, який днями намагався підкупити прикордонника Луцького загону, відбувся штрафом.Про це повідомили у Любешівському відділенні поліції."22 лютого 2019 року приблизно о 16 годині 30 хвилин громадянин Російської Федерації, перебуваючи на пункті пропуску через державний кордон України ВПС «Дольськ», що в с. Дольськ Любешівського району Волинської області, за безперешкодний в’їзд на територію України запропонував та надав працівнику прикордонної служби неправомірну вигоду в сумі 90 доларів США", - йдеться у повідомлені.23 лютого 2019 року слідчим відділенням Любешівського відділення поліції відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального Кодексу України.25 лютого 2019 року цьому громадянину Російської Федерації повідомили про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України та того ж 25 лютого обвинувальний акт скерували до Любешівського районного суду Волинської області."27 лютого 2019 року вказане кримінальне провадження розглянуто Любешівським районним судом і громадянина Російської Федерації визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України та призначено покарання у виді 8500 гривень штрафу", - повідомили у поліції.