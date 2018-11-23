Лучанин – кандидат до Громадської ради при Міністерстві ветеранів: триває голосування

Олег Кобилинський може увійти до Громадської ради Міністерстві у справах ветеранів.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, - пише



Його кандидатуру висунули за результатами зборів громадських організацій, які об'єднують учасників бойових дій.



У четвер, 28 лютого в 15:00 розпочалось інтернет-голосування за кандидатів, воно відбуватиметься в онлайн-режимі на сайті gromrada.mva.gov.ua. і триватиме добу.



"Я дуже сподіваюся на небайдужість та підтримку на голосуванні", – написав Олег Кобилинський.



Як голосувати:



1. Зайти на сайт https://gromrada.mva.gov.ua/candidates/ 28-го лютого о 15:00 і знайти посилання «ознайомитись із кандидатами» для голосування за Громадську раду. (Голосування буде тривати тільки 24 години).



2. В кінці списку кандидатів натисніть «Розпочати голосування». Уважно прочитайте інструкцію, погодьтеся з умовами, поставивши 4 "галочки", та авторизуйтесь за допомогою електронної адреси і номера мобільного телефону.



3. Ви отримаєте паролі, котрі необхідно ввести у поля для верифікації (захист від бот-програм). Далі вам необхідно почати сам процес голосування: треба виділити від 1 до 35 кандидатів і обов’язково завершити голосування, щоб система зарахувала ваш голос. Для цього етапу у вас буде тільки 20 хв.



Фактично Громрада лишається основним офіційним механізмом взаємодії держави і громадськості. Законодавчо закріплена вимога щодо консультацій з громадськістю сьогодні реалізується саме через громради. Тобто всі законодавчі ініціативи, інші нормативні акти, рішення, політики Міністерство має представляти на погодження громради. Таким чином, громрада стає чудовим механізмом для відстеження процесів в Міністерстві і контролю за рішеннями, які ухвалюються і як вони реалізуються.



Громрада звертає увагу Міністра на гострі проблеми, консультує щодо запропонованих рішень, проектів законів. Громрада і сама пропонує проекти нормативних актів та практичні шляхи вирішення проблем. Від імені громради найактуальніші питання передаються Міністерству, яке вже далі відповідальне за підготовку і подання урядового законопроекту.



Громрада Міністерства у справах ветеранів - колегіальний орган, який має складатись з 35 членів. Це мають бути представники ветеранських організацій або громадських організацій, які працюють з ветеранами. Крім того, що передбачено в законодавстві членам громради бажано мати такі характеристики:



- знання нормативної бази у сфері ветеранських справ;

- обізнаність з адміністративними процедурами;

- тісна співпраця і взаємодія з військово-ветеранською спільнотою;

- компетентне розуміння проблем ветеранів, їх сімей та наявні пропозиції щодо їх вирішення;

- незалежність та політична незаангажованість;

- наявність достатнього часу та можливостей брати активну участь у роботі громради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волиніможе увійти до Громадської ради Міністерстві у справах ветеранів.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, - пише Конкурент Його кандидатуру висунули за результатами зборів громадських організацій, які об'єднують учасників бойових дій.У четвер, 28 лютого в 15:00 розпочалось інтернет-голосування за кандидатів, воно відбуватиметься в онлайн-режимі на сайті gromrada.mva.gov.ua. і триватиме добу."Я дуже сподіваюся на небайдужість та підтримку на голосуванні", – написав Олег Кобилинський.Як голосувати:1. Зайти на сайт https://gromrada.mva.gov.ua/candidates/ 28-го лютого о 15:00 і знайти посилання «ознайомитись із кандидатами» для голосування за Громадську раду. (Голосування буде тривати тільки 24 години).2. В кінці списку кандидатів натисніть «Розпочати голосування». Уважно прочитайте інструкцію, погодьтеся з умовами, поставивши 4 "галочки", та авторизуйтесь за допомогою електронної адреси і номера мобільного телефону.3. Ви отримаєте паролі, котрі необхідно ввести у поля для верифікації (захист від бот-програм). Далі вам необхідно почати сам процес голосування: треба виділити від 1 до 35 кандидатів і обов’язково завершити голосування, щоб система зарахувала ваш голос. Для цього етапу у вас буде тільки 20 хв.Фактично Громрада лишається основним офіційним механізмом взаємодії держави і громадськості. Законодавчо закріплена вимога щодо консультацій з громадськістю сьогодні реалізується саме через громради. Тобто всі законодавчі ініціативи, інші нормативні акти, рішення, політики Міністерство має представляти на погодження громради. Таким чином, громрада стає чудовим механізмом для відстеження процесів в Міністерстві і контролю за рішеннями, які ухвалюються і як вони реалізуються.Громрада звертає увагу Міністра на гострі проблеми, консультує щодо запропонованих рішень, проектів законів. Громрада і сама пропонує проекти нормативних актів та практичні шляхи вирішення проблем. Від імені громради найактуальніші питання передаються Міністерству, яке вже далі відповідальне за підготовку і подання урядового законопроекту.Громрада Міністерства у справах ветеранів - колегіальний орган, який має складатись з 35 членів. Це мають бути представники ветеранських організацій або громадських організацій, які працюють з ветеранами. Крім того, що передбачено в законодавстві членам громради бажано мати такі характеристики:- знання нормативної бази у сфері ветеранських справ;- обізнаність з адміністративними процедурами;- тісна співпраця і взаємодія з військово-ветеранською спільнотою;- компетентне розуміння проблем ветеранів, їх сімей та наявні пропозиції щодо їх вирішення;- незалежність та політична незаангажованість;- наявність достатнього часу та можливостей брати активну участь у роботі громради.

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