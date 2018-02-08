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Чи буде «Протилежний Погляд» з новою ведучою

Чи буде «Протилежний Погляд» з новою ведучою
На відео, яке опублікувала команда ток-шоу "Протилежний Погляд", запримітили нову ведучу.

До цього програму вели Тарас Шкітер і Галина Падалко, - пише Конкурент.

Нагадаємо, команда раніше повідомляла про кардинальні зміни у форматі програми, а також говорили й про нові обличчя у шоу. Перший випуск оновленої програми вийде в ефір вже 7 березня на "12 каналі". Нещодавно керівник "12 каналу" Катерина Дулапчій і продюсер ток-шоу Тарас Шкітер підписали угоду про співпрацю. Відтак, команда матиме більше технічних можливостей, аби створювати якісний продукт.

Ток-шоу виходитиме у новій студії, а також транслюватиметься в інший день і час, більш зручний для глядачів: четвер, 19:45. А повтори програми можна буде переглядати у п'ятницю о 10:00 та в неділю о 21:30.


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Теги: Протилежний Погляд LIVE, ведуча, програма
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Коментарі 1
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Де Галина Падалко???Краща ведуча.А які ноги...В студію нашу Приму...
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