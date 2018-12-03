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Українців не пускають до Угорщини через саботаж прикордонників

Українців не пускають до Угорщини через саботаж прикордонників
Через саботаж угорських митників рух на КПП Лужанка - Берегшурань практично зупинився. На кордоні утворилися затори.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Водії вважають, що це свідомий саботаж, своєрідний протест. І пов'язують його із затриманням цілої зміни угорських митників, яких прокуратура Угорщини звинувачує у хабарництві та влаштуванні злочинної схеми.

"Не знаю, що й робити. Стою вже три години на одному місці. І виїхати з черги вже неможливо, інакше міг би поїхати на інший КПП. Хоча не факт, що там не відбувається теж саме. Угорські митники роблять це цілком свідомо. Не звертають уваги навіть на прохання тих, кому терміново потрібно перетнути кордон, наприклад, поїхати до лікарні. Водії у черзі сигналять, а митник їм каже: "Ви собі сигнальте, а я пішов". І зачиняє двері. Де їхні перевіряючі служби тепер? Одних забрали, а залишилися ще гірші, - каже один з розлючених водіїв.

Наразі перетнути кордон з Угорщиною можливо лише пішки, але і на це потрібно витратити майже 2 години.

Як зазначили Mukachevo.net у Мукачівському прикордонному загоні, пункт пропуску на українській стороні працює у штатному режимі.

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Теги: Угорщина, прикордонники, саботаж
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