У селищі на Волині встановили контейнери для роздільного сміття
Сьогодні, 19:16
У селищі Голоби Ковельського району встановили контейнери для пластикових відходів.
Так, КП "Наше селище" встановило ще 5 додаткових комплектів сіток для роздільного сміття (пластик, скло). Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив очільник Дубівської громади Роман Троцюк, - пише Про Ковель.
Зокрема, у дописі йдеться, що контейнери для роздільного збору сміття розміщені на вулицях Молодіжна, Шевченка, Ткача та Заводська.
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Так, КП "Наше селище" встановило ще 5 додаткових комплектів сіток для роздільного сміття (пластик, скло). Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив очільник Дубівської громади Роман Троцюк, - пише Про Ковель.
Зокрема, у дописі йдеться, що контейнери для роздільного збору сміття розміщені на вулицях Молодіжна, Шевченка, Ткача та Заводська.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Коли у Луцьку запрацює роздільний збір сміття
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