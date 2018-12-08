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У селищі на Волині встановили контейнери для роздільного сміття

У селищі Голоби Ковельського району встановили контейнери для пластикових відходів.

Так, КП "Наше селище" встановило ще 5 додаткових комплектів сіток для роздільного сміття (пластик, скло). Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив очільник Дубівської громади Роман Троцюк, - пише Про Ковель.

Зокрема, у дописі йдеться, що контейнери для роздільного збору сміття розміщені на вулицях Молодіжна, Шевченка, Ткача та Заводська.

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У селищі на Волині встановили контейнери для роздільного сміття
У селищі на Волині встановили контейнери для роздільного сміття

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Теги: сміття, сортування
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