У селищі на Волині встановили контейнери для роздільного сміття





Так, КП "Наше селище" встановило ще 5 додаткових комплектів сіток для роздільного сміття (пластик, скло). Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив очільник Дубівської громади Роман Троцюк, - пише



Зокрема, у дописі йдеться, що контейнери для роздільного збору сміття розміщені на вулицях Молодіжна, Шевченка, Ткача та Заводська.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Голоби Ковельського району встановили контейнери для пластикових відходів.Так, КП "Наше селище" встановило ще 5 додаткових комплектів сіток для роздільного сміття (пластик, скло). Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив очільник Дубівської громади, - пише Про Ковель Зокрема, у дописі йдеться, що контейнери для роздільного збору сміття розміщені на вулицях Молодіжна, Шевченка, Ткача та Заводська.

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