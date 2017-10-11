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Як волинські копи на чемпіонаті гирі тягали. ФОТО

Як волинські копи на чемпіонаті гирі тягали. ФОТО
У Луцьку відбувся чемпіонат громадської організації «Волинська обласна організація ФСТ «Динамо»» України з гирьового спорту серед колективів фізичної культури правоохоронних органів Волині.

Участь у чемпіонаті взяло п’ять команд, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Серед учасників спортсмени головного управління Націполіції в області, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, управління державної служби з надзвичайних ситуацій, управління служби безпеки України у Волинській обласні.

"За результатами змагань перше командне місце виборов колектив управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, друге – управління служби безпеки України, третє – головного управління Національної поліції в області.

Команди-переможниці нагороджені грамотами громадської організації «Волинська обласна організація ФСТ «Динамо»» України", - йдеться у повідомленні.

Як волинські копи на чемпіонаті гирі тягали. ФОТО
Як волинські копи на чемпіонаті гирі тягали. ФОТО
Як волинські копи на чемпіонаті гирі тягали. ФОТО
Як волинські копи на чемпіонаті гирі тягали. ФОТО

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Теги: спорт, поліція
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