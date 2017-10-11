Як волинські копи на чемпіонаті гирі тягали. ФОТО
Сьогодні, 17:26
У Луцьку відбувся чемпіонат громадської організації «Волинська обласна організація ФСТ «Динамо»» України з гирьового спорту серед колективів фізичної культури правоохоронних органів Волині.
Участь у чемпіонаті взяло п’ять команд, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Серед учасників спортсмени головного управління Націполіції в області, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, управління державної служби з надзвичайних ситуацій, управління служби безпеки України у Волинській обласні.
"За результатами змагань перше командне місце виборов колектив управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, друге – управління служби безпеки України, третє – головного управління Національної поліції в області.
Команди-переможниці нагороджені грамотами громадської організації «Волинська обласна організація ФСТ «Динамо»» України", - йдеться у повідомленні.
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Участь у чемпіонаті взяло п’ять команд, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Серед учасників спортсмени головного управління Націполіції в області, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, управління державної служби з надзвичайних ситуацій, управління служби безпеки України у Волинській обласні.
"За результатами змагань перше командне місце виборов колектив управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, друге – управління служби безпеки України, третє – головного управління Національної поліції в області.
Команди-переможниці нагороджені грамотами громадської організації «Волинська обласна організація ФСТ «Динамо»» України", - йдеться у повідомленні.
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