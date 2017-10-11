Як волинські копи на чемпіонаті гирі тягали. ФОТО





Участь у чемпіонаті взяло п’ять команд, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Серед учасників спортсмени головного управління Націполіції в області, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, управління державної служби з надзвичайних ситуацій, управління служби безпеки України у Волинській обласні.



"За результатами змагань перше командне місце виборов колектив управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, друге – управління служби безпеки України, третє – головного управління Національної поліції в області.



Команди-переможниці нагороджені грамотами громадської організації «Волинська обласна організація ФСТ «Динамо»» України", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбувся чемпіонат громадської організації «Волинська обласна організація ФСТ «Динамо»» України з гирьового спорту серед колективів фізичної культури правоохоронних органів Волині.Участь у чемпіонаті взяло п’ять команд, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Серед учасників спортсмени головного управління Націполіції в області, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, управління державної служби з надзвичайних ситуацій, управління служби безпеки України у Волинській обласні."За результатами змагань перше командне місце виборов колектив управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, друге – управління служби безпеки України, третє – головного управління Національної поліції в області.Команди-переможниці нагороджені грамотами громадської організації «Волинська обласна організація ФСТ «Динамо»» України", - йдеться у повідомленні.

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