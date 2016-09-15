Помічника машиніста переїхав потяг, коли той перевіряв вагони

У Тернопільському районі чоловік загинув під колесами поїзда під час перевірки гальмівної системи.Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у четвер, 28 лютого.Смертельний інцидент стався сьогодні, приблизно, об 11:20. Поїзд рухався у напрямку Тернопіль - Березовиця."Під час руху машиніст відчув проблеми в гальмівній системі. Щоб її виправити, вийшов його помічник. Чоловік мусив перевірити всі 52 вагони. В якийсь момент поїзд рушив і травмував чоловіка", - йдеться в повідомленні.Пошкодження виявилися несумісними з життям. Чоловік загинув на місці події.На місці працювала поліція. Слідство триває.