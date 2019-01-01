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На Шацьких озерах врятували рибалку

На Шацьких озерах врятували рибалку
На Волині співробітники ДСНС врятували на льоду рибалку.

Так, 28 лютого о 13:58 до Служби «101» надійшло повідомлення від працівників санаторію «Лісова пісня» Шацького району про те, що на озері Пісочному, розташованому поруч, тоне людина. Чоловіка, який рибалив на кризі за 100 метрів від берега, намагалися врятувати очевидці, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Рятувальники, які прибули на місце події, обережно просувалися по хисткій кризі, поклавши на товщу криги штурмову драбину, а у якості страховки застосували рятувальні мотузки. Після того, як вони наблизилися максимально близько, спробували подати чоловікові рятувальний круг та мотузку, проте чоловік був знесилений і ухопити її не міг. Зрештою рятувальникам, ризикуючи власним життям, вдалося витягнути чоловіка зі смертельної пастки й доправити на берег.

60-річного врятованого, мешканця села Гаївка Шацького району, рятувальники передали медикам, які надали йому першу невідкладну допомогу й доправили до районної лікарні.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: порятунок, рибалка, Волинь
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