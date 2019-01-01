За день у місті на Волині згоріли дача і сарай
Сьогодні, 17:42
26 лютого у Ковелі сталося дві пожежі.
Про це повідомляють у Ковельському міськрайонному відділі управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області, - передає КовельPost.
О другій годині ночі на вулиці Фестивальній сталося загорання у дерев'яній господарській споруді. У результаті пожежі вона згоріла повністю.
Ймовірною причиною є необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Наразі встановлюють власника сараю.
Цього ж дня підрозділи рятувальників ще раз виїжджали за викликом. О 17.30 на садівничому масиві "Дружба" зайнявся цегляний дачний будинок, критий шифером.
Причина займання - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. За півгодини пожежу було локалізовано. Вогнем знищено два вікна, двері, речі домашнього вжитку, господарський інвентар.
В обох випадках потерпілих немає.
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Про це повідомляють у Ковельському міськрайонному відділі управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області, - передає КовельPost.
О другій годині ночі на вулиці Фестивальній сталося загорання у дерев'яній господарській споруді. У результаті пожежі вона згоріла повністю.
Ймовірною причиною є необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Наразі встановлюють власника сараю.
Цього ж дня підрозділи рятувальників ще раз виїжджали за викликом. О 17.30 на садівничому масиві "Дружба" зайнявся цегляний дачний будинок, критий шифером.
Причина займання - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. За півгодини пожежу було локалізовано. Вогнем знищено два вікна, двері, речі домашнього вжитку, господарський інвентар.
В обох випадках потерпілих немає.
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