За день у місті на Волині згоріли дача і сарай





Про це повідомляють у Ковельському міськрайонному відділі управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області, - передає



О другій годині ночі на вулиці Фестивальній сталося загорання у дерев'яній господарській споруді. У результаті пожежі вона згоріла повністю.



Ймовірною причиною є необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Наразі встановлюють власника сараю.



Цього ж дня підрозділи рятувальників ще раз виїжджали за викликом. О 17.30 на садівничому масиві "Дружба" зайнявся цегляний дачний будинок, критий шифером.



Причина займання - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. За півгодини пожежу було локалізовано. Вогнем знищено два вікна, двері, речі домашнього вжитку, господарський інвентар.



В обох випадках потерпілих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26 лютого у Ковелі сталося дві пожежі.Про це повідомляють у Ковельському міськрайонному відділі управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області, - передає КовельPost О другій годині ночі на вулиці Фестивальній сталося загорання у дерев'яній господарській споруді. У результаті пожежі вона згоріла повністю.Ймовірною причиною є необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Наразі встановлюють власника сараю.Цього ж дня підрозділи рятувальників ще раз виїжджали за викликом. О 17.30 на садівничому масиві "Дружба" зайнявся цегляний дачний будинок, критий шифером.Причина займання - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. За півгодини пожежу було локалізовано. Вогнем знищено два вікна, двері, речі домашнього вжитку, господарський інвентар.В обох випадках потерпілих немає.

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