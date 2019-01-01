Порошенко жорстко відреагував на корупційний скандал, що розгорнувся навколо «Укроборонпрому»
Сьогодні, 19:26
Президент Петро Порошенко наголошує, що ні прізвища, ні посади нікого не врятують і винні будуть притягнуті до відповідальності, якщо факти провини будуть доведені.
Так під час регіональної поїздки Глава держави прокоментував журналістам останні події довкола «Укроборонпрому», - йдеться на офіційному сайті
«Армія – це є найбільша цінність України. Армія створювалась зусиллями мільйонів українців, які віддавали останнє. Армія є гордістю України. Як Верховний Головнокомандувач – армію буду захищати», - підкреслив Президент.
«Якщо факти підтвердяться, то, безумовно, ні прізвища, ні посади нікого не врятують. Щойно з'явилася інформація мною було підписано розпорядження про відсторонення і звернення до правоохоронних органів», - наголосив Петро Порошенко.
Він додав, що за його інформацією, розслідування щодо зазначеної інформації проводиться в Генпрокуратурі, НАБУ і САП.
«Зараз за підсумками програми порушена ще одна кримінальна справа. Наголошую, по завершенню розслідування винні будуть притягнуті до відповідальності, якщо факти підтвердяться», - сказав Президент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так під час регіональної поїздки Глава держави прокоментував журналістам останні події довкола «Укроборонпрому», - йдеться на офіційному сайті
«Армія – це є найбільша цінність України. Армія створювалась зусиллями мільйонів українців, які віддавали останнє. Армія є гордістю України. Як Верховний Головнокомандувач – армію буду захищати», - підкреслив Президент.
«Якщо факти підтвердяться, то, безумовно, ні прізвища, ні посади нікого не врятують. Щойно з'явилася інформація мною було підписано розпорядження про відсторонення і звернення до правоохоронних органів», - наголосив Петро Порошенко.
Він додав, що за його інформацією, розслідування щодо зазначеної інформації проводиться в Генпрокуратурі, НАБУ і САП.
«Зараз за підсумками програми порушена ще одна кримінальна справа. Наголошую, по завершенню розслідування винні будуть притягнуті до відповідальності, якщо факти підтвердяться», - сказав Президент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Помічника машиніста переїхав потяг, коли той перевіряв вагони
Сьогодні, 20:30
Зустрічайте весну з ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 19:43
Порошенко жорстко відреагував на корупційний скандал, що розгорнувся навколо «Укроборонпрому»
Сьогодні, 19:26
У селищі на Волині встановили контейнери для роздільного сміття
Сьогодні, 19:16
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 березня
Сьогодні, 19:00