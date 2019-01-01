Порошенко жорстко відреагував на корупційний скандал, що розгорнувся навколо «Укроборонпрому»

Президент Петро Порошенко наголошує, що ні прізвища, ні посади нікого не врятують і винні будуть притягнуті до відповідальності, якщо факти провини будуть доведені.Так під час регіональної поїздки Глава держави прокоментував журналістам останні події довкола «Укроборонпрому», - йдеться на офіційному сайті«Армія – це є найбільша цінність України. Армія створювалась зусиллями мільйонів українців, які віддавали останнє. Армія є гордістю України. Як Верховний Головнокомандувач – армію буду захищати», - підкреслив Президент.«Якщо факти підтвердяться, то, безумовно, ні прізвища, ні посади нікого не врятують. Щойно з'явилася інформація мною було підписано розпорядження про відсторонення і звернення до правоохоронних органів», - наголосив Петро Порошенко.Він додав, що за його інформацією, розслідування щодо зазначеної інформації проводиться в Генпрокуратурі, НАБУ і САП.«Зараз за підсумками програми порушена ще одна кримінальна справа. Наголошую, по завершенню розслідування винні будуть притягнуті до відповідальності, якщо факти підтвердяться», - сказав Президент.