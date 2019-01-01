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Порошенко жорстко відреагував на корупційний скандал, що розгорнувся навколо «Укроборонпрому»

Порошенко жорстко відреагував на корупційний скандал, що розгорнувся навколо «Укроборонпрому»
Президент Петро Порошенко наголошує, що ні прізвища, ні посади нікого не врятують і винні будуть притягнуті до відповідальності, якщо факти провини будуть доведені.

Так під час регіональної поїздки Глава держави прокоментував журналістам останні події довкола «Укроборонпрому», - йдеться на офіційному сайті

«Армія – це є найбільша цінність України. Армія створювалась зусиллями мільйонів українців, які віддавали останнє. Армія є гордістю України. Як Верховний Головнокомандувач – армію буду захищати», - підкреслив Президент.

«Якщо факти підтвердяться, то, безумовно, ні прізвища, ні посади нікого не врятують. Щойно з'явилася інформація мною було підписано розпорядження про відсторонення і звернення до правоохоронних органів», - наголосив Петро Порошенко.

Він додав, що за його інформацією, розслідування щодо зазначеної інформації проводиться в Генпрокуратурі, НАБУ і САП.

«Зараз за підсумками програми порушена ще одна кримінальна справа. Наголошую, по завершенню розслідування винні будуть притягнуті до відповідальності, якщо факти підтвердяться», - сказав Президент.

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Теги: Петро Порошенко, Укроборонпром
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