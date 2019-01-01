У Волинській ОДА розбиралися з маршрутками, які курсують до дачних масивів

У Волинській облдержадміністрації вирішують транспортні проблеми жителів дачних масивів.Про це йдеться на офіційній сторінці голови ОДАВже десяток років жителі дачних масивів «Світоч» та «Воротнів» незадоволені транспортною інфраструктурою до своїх територій. То не вистачає маршрутів, то недобросовісний перевізник, то схема маршруту не підходить. Догодити дачникам взялися посадовці обласної державної адміністрації. А результати роботи повідомили сьогодні, 28 лютого 2019 року на нараді у голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка.Так, після звернень голів дачного масиву «Світоч»та масиву «Воротнів»посадовцями ОДА було проведено ряд заходів. А саме, 11 лютого 2019 року представники управління транспорту та інфраструктури облдержадміністрації спільно з заступником головиздійснили обстеження пасажиропотоку до масивів. Начальниця управління транспорту та інфраструктури Наталія Остапкович розповіла, що підприємець Хайчевський по маршруту (№230А) здійснював перевезення, а два інших підприємці – Юзефко (№230А) та АТП «Луцьк» (№282) не здійснювали."Підприємцям, які не здійснювали перевезення ми направили письмові попередження, а після їх невиконання ми ще раз обстежили пасажиропотік. І знову зафіксували, що ці підприємці так і не вийшли на маршрут. Тоді ми направили їм розірвані договори. А сьогодні призначили на маршрут номер 282 Промінь – Гаразджа – дачний масив «Воротнів» підприємця Назаренка, який сьогодні почав курсувати цим маршрутом з кількістю рейсів – чотири на день. Підприємець Хайчевський, який продовжує перевезення, виконує сім оборотних рейсів одним транспортним засобом. Юзефко, з яким розірвали договір, поки виконує вечірній та ранішній рейс, поки йде підготовка дозвільних документів іншому підприємцю, що буде виконувати перевезення з 15 березня", – розповіла про зміни чиновниця.Посадовиця резюмувала, що таким чином усі заплановані заходи були проведені. З 15 березня 2019 року до дачних масивів курсуватиме сімнадцять рейсів щодня трьома транспортними засобами, замість попередніх фактичних дванадцяти. Варто зазначити, що у нових автобусах буде більша пасажиромісткість, що дасть можливість для комфортнішого проїзду. А коли розпочнеться дачний сезон – додадуть ще два-три рейси.Однак, й цього голові дачного масиву «Світоч» виявилося замало. Через особисту неприязнь до перевізника Хайчевського та його водіїв вона вимагає, аби усі рейси здійснював один перевізник. Більше того, дачницю не влаштовує схема маршруту перевезень Промінь – Гаразджа – Воротнів. Адже, за її словами, «довго їздити та чекати маршрутку з одного кінця області в інший».Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко зауважив, що найголовніше, аби волиняни мали можливість регулярно та безпечно їздити з добросовісним перевізником. А визначати монополіста, обраного окремою людиною, заборонено законодавством."Ми не повинні порушувати право людей на безпечне перевезення. Зараз є достатньо маршрутів, аби пасажири мали свої місця, не сиділи один в одного на колінах. Розпочнеться дачний сезон – пустимо додаткові рейси, але все в межах чинного законодавства", – резюмував Олександр Савченко.Таким чином, по завершенню наради учасники звернулися до заступника голови ОДА Валентина Цьося, аби він відправив лист до Луцької міської ради з проханням продовжити рух міського маршруту №3.До слова, це вже третій такий лист, з яким ОДА звернеться до міської ради. На листи від квітня та жовтня 2018 року посадовці Луцькради не відреагували.