В Україні зникають медичні професії
Сьогодні, 18:21
Впродовж останніх років у медичній галузі зникла низка професій, зокрема, лікар-терапевт та сестра медична з лікувальної фізкультури.
Про це УНН повідомили в Центральному апараті Державної служби зайнятості у відповідь на інформаційний запит.
“Останнім часом вилучено багато професійних назв робіт у медичній галузі, таких як: лікар-терапевт, фельдшер з медицини невідкладних станів, сестра медична з лікувальної фізкультури, сестра медична з масажу тощо”, - йдеться у відповіді на запит.
На противагу зниклим медичним професіям з’явились нові: лікар внутрішньої медицини, парамедик, фізичний терапевт, медичний директор, лікар-хірург пластичний, екстрений медичний технік та інструктор з надання першої допомоги.
До слова, за останні роки в Україні з’явилось більше півсотні професій.
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Про це УНН повідомили в Центральному апараті Державної служби зайнятості у відповідь на інформаційний запит.
“Останнім часом вилучено багато професійних назв робіт у медичній галузі, таких як: лікар-терапевт, фельдшер з медицини невідкладних станів, сестра медична з лікувальної фізкультури, сестра медична з масажу тощо”, - йдеться у відповіді на запит.
На противагу зниклим медичним професіям з’явились нові: лікар внутрішньої медицини, парамедик, фізичний терапевт, медичний директор, лікар-хірург пластичний, екстрений медичний технік та інструктор з надання першої допомоги.
До слова, за останні роки в Україні з’явилось більше півсотні професій.
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