В Україні зникають медичні професії





Про це



“Останнім часом вилучено багато професійних назв робіт у медичній галузі, таких як: лікар-терапевт, фельдшер з медицини невідкладних станів, сестра медична з лікувальної фізкультури, сестра медична з масажу тощо”, - йдеться у відповіді на запит.



На противагу зниклим медичним професіям з’явились нові: лікар внутрішньої медицини, парамедик, фізичний терапевт, медичний директор, лікар-хірург пластичний, екстрений медичний технік та інструктор з надання першої допомоги.



До слова, за останні роки в Україні з’явилось більше півсотні професій.

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