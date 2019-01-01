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В Україні зникають медичні професії

В Україні зникають медичні професії
Впродовж останніх років у медичній галузі зникла низка професій, зокрема, лікар-терапевт та сестра медична з лікувальної фізкультури.

Про це УНН повідомили в Центральному апараті Державної служби зайнятості у відповідь на інформаційний запит.

“Останнім часом вилучено багато професійних назв робіт у медичній галузі, таких як: лікар-терапевт, фельдшер з медицини невідкладних станів, сестра медична з лікувальної фізкультури, сестра медична з масажу тощо”, - йдеться у відповіді на запит.

На противагу зниклим медичним професіям з’явились нові: лікар внутрішньої медицини, парамедик, фізичний терапевт, медичний директор, лікар-хірург пластичний, екстрений медичний технік та інструктор з надання першої допомоги.

До слова, за останні роки в Україні з’явилось більше півсотні професій.

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Теги: професії, медицина, лікарі
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