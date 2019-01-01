Україна не голосуватиме на Євробаченні-2019
Сьогодні, 18:52
На міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" у 2019 році українці не зможуть голосувати за конкурсантів, тому що Україна не братиме в ньому участі.
Про це сьогодні під час прес-конференції повідомила голова делегації Євробачення-2019 від України Оксана Скибінська, передає УНН.
"Оскільки Україна не буде представляти свого учасника, не братиме активної участі, відповідно, голосувати не буде. Це буде так, як у 2015 році, коли ми просто транслюємо, але голосування не проводимо", - сказала Скибінська.
Нагадаємо, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 перемогла співачка MARUV.
Під час перемовин між співачкою та НСТУ сторони згоди не дійшли, угоду не підписали.
Згодом від участі у "Євробаченні" відмовилися гурти Freedom-jazz, Kazka, а також Brunettes Shoot Blondes.
У зв'язку з ситуацією, яка склалася, Україна відмовилася від участі у пісенному конкурсі цього року.
Крім того, Україна заявила, що не братиме участі у "Євробаченні" у наступному році в разі перемоги Росії на пісенному конкурсі цього року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це сьогодні під час прес-конференції повідомила голова делегації Євробачення-2019 від України Оксана Скибінська, передає УНН.
"Оскільки Україна не буде представляти свого учасника, не братиме активної участі, відповідно, голосувати не буде. Це буде так, як у 2015 році, коли ми просто транслюємо, але голосування не проводимо", - сказала Скибінська.
Нагадаємо, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 перемогла співачка MARUV.
Під час перемовин між співачкою та НСТУ сторони згоди не дійшли, угоду не підписали.
Згодом від участі у "Євробаченні" відмовилися гурти Freedom-jazz, Kazka, а також Brunettes Shoot Blondes.
У зв'язку з ситуацією, яка склалася, Україна відмовилася від участі у пісенному конкурсі цього року.
Крім того, Україна заявила, що не братиме участі у "Євробаченні" у наступному році в разі перемоги Росії на пісенному конкурсі цього року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
І в 2020 теж....
Останні новини
У селищі на Волині встановили контейнери для роздільного сміття
Сьогодні, 19:16
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 березня
Сьогодні, 19:00
Україна не голосуватиме на Євробаченні-2019
Сьогодні, 18:52
Що цікавого відбудеться у березні в «Смугастому носорогові»*
Сьогодні, 18:43
Лучан кличуть на сольний концерт Сергія Скулинця
Сьогодні, 18:33