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Україна не голосуватиме на Євробаченні-2019

Україна не голосуватиме на Євробаченні-2019
На міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" у 2019 році українці не зможуть голосувати за конкурсантів, тому що Україна не братиме в ньому участі.

Про це сьогодні під час прес-конференції повідомила голова делегації Євробачення-2019 від України Оксана Скибінська, передає УНН.

"Оскільки Україна не буде представляти свого учасника, не братиме активної участі, відповідно, голосувати не буде. Це буде так, як у 2015 році, коли ми просто транслюємо, але голосування не проводимо", - сказала Скибінська.

Нагадаємо, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 перемогла співачка MARUV.

Під час перемовин між співачкою та НСТУ сторони згоди не дійшли, угоду не підписали.

Згодом від участі у "Євробаченні" відмовилися гурти Freedom-jazz, Kazka, а також Brunettes Shoot Blondes.

У зв'язку з ситуацією, яка склалася, Україна відмовилася від участі у пісенному конкурсі цього року.

Крім того, Україна заявила, що не братиме участі у "Євробаченні" у наступному році в разі перемоги Росії на пісенному конкурсі цього року.

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Теги: Євробачення
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І в 2020 теж....
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