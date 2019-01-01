Україна не голосуватиме на Євробаченні-2019





Про це сьогодні під час прес-конференції повідомила голова делегації Євробачення-2019 від України Оксана Скибінська, передає



"Оскільки Україна не буде представляти свого учасника, не братиме активної участі, відповідно, голосувати не буде. Це буде так, як у 2015 році, коли ми просто транслюємо, але голосування не проводимо", - сказала Скибінська.



Нагадаємо, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 перемогла співачка MARUV.



Під час перемовин між співачкою та НСТУ сторони згоди не дійшли, угоду не підписали.



Згодом від участі у "Євробаченні" відмовилися гурти Freedom-jazz, Kazka, а також Brunettes Shoot Blondes.



У зв'язку з ситуацією, яка склалася, Україна відмовилася від участі у пісенному конкурсі цього року.



Крім того, Україна заявила, що не братиме участі у "Євробаченні" у наступному році в разі перемоги Росії на пісенному конкурсі цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" у 2019 році українці не зможуть голосувати за конкурсантів, тому що Україна не братиме в ньому участі.Про це сьогодні під час прес-конференції повідомила голова делегації Євробачення-2019 від України, передає УНН "Оскільки Україна не буде представляти свого учасника, не братиме активної участі, відповідно, голосувати не буде. Це буде так, як у 2015 році, коли ми просто транслюємо, але голосування не проводимо", - сказала Скибінська.Нагадаємо, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 перемогла співачка MARUV.Під час перемовин між співачкою та НСТУ сторони згоди не дійшли, угоду не підписали.Згодом від участі у "Євробаченні" відмовилися гурти Freedom-jazz, Kazka, а також Brunettes Shoot Blondes.У зв'язку з ситуацією, яка склалася, Україна відмовилася від участі у пісенному конкурсі цього року.Крім того, Україна заявила, що не братиме участі у "Євробаченні" у наступному році в разі перемоги Росії на пісенному конкурсі цього року.

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