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Переплутали валізи: лучанка розшукує дівчину, якій віддали не ту посилку

Переплутали валізи: лучанка розшукує дівчину, якій віддали не ту посилку
До журналістів видання "БУГ" звернулася лучанка, яка просить знайти жительку Володимира-Волинського, якій віддали не ту валізу.

Іванна Біль повідомила, що плутанина трапилася в автобусі "Варшава Луцьк". Передавали речі із Варшави, та у Володимирі-Волинському водій віддав не ту сумку. Підміну помітили лише у Луцьку.

"Пишу з надією, що особа яку я шукаю відгукнеться.
27-го лютого автобусом "Варшава – Луцьк", з Варшави передала посилку ( валізу) додому до Луцька, але на жаль, валізи переплутали в Володимирі. І ця людина, що забрала мою посилку, ( друга валіза залишилася в водія) ніяк не виходить на контакт.
Надіюся на порядність, і прошу, якщо хтось щось знає про інформацію. Є інформація що валізу забрала дівчина років 16-18. Передавав їй посилку з Польщі поляк. Тому навіть не знаю, чи вона зрозуміла, що забрала когось речі", – розповіла Іванна.

Дівчина додала, що у Луцьк автобус прибув близько 21 години, тому ймовірно, що у Володимирі-Волинському був між 19 та 20 годинами.

Коли виявили, що сумки переплутали, то другу валізу залишили у водія, який сьогодні, 27-го лютого, о 17:30 буде повертатися на Варшаву. Водій має залишити валізу на автостанції Володимира-волинського, щоб знайшлася власниця речей.

Лучанка просить відгукнутися дівчину з Володимира-Волинського, яка взяла не ту валізу, або зв’язатися із Діаною Біль, т.
+380 (98) 826 03 07. Також водій повідомив, що дівчину ймовірно звати Іванна П.

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Теги: автобус, валіза, сумка, посилка, Варшава
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Коментарі 1
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Ї Б А Н У Т С Я!!! ПОСТ ВИ МОЧИТЕ!!!
Напишіть шо в мене вчора сусід переплутав дні і знову н а х у я р и в с я))))
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