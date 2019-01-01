Переплутали валізи: лучанка розшукує дівчину, якій віддали не ту посилку





Іванна Біль повідомила, що плутанина трапилася в автобусі "Варшава Луцьк". Передавали речі із Варшави, та у Володимирі-Волинському водій віддав не ту сумку. Підміну помітили лише у Луцьку.



"Пишу з надією, що особа яку я шукаю відгукнеться.

27-го лютого автобусом "Варшава – Луцьк", з Варшави передала посилку ( валізу) додому до Луцька, але на жаль, валізи переплутали в Володимирі. І ця людина, що забрала мою посилку, ( друга валіза залишилася в водія) ніяк не виходить на контакт.

Надіюся на порядність, і прошу, якщо хтось щось знає про інформацію. Є інформація що валізу забрала дівчина років 16-18. Передавав їй посилку з Польщі поляк. Тому навіть не знаю, чи вона зрозуміла, що забрала когось речі", – розповіла Іванна.



Дівчина додала, що у Луцьк автобус прибув близько 21 години, тому ймовірно, що у Володимирі-Волинському був між 19 та 20 годинами.



Коли виявили, що сумки переплутали, то другу валізу залишили у водія, який сьогодні, 27-го лютого, о 17:30 буде повертатися на Варшаву. Водій має залишити валізу на автостанції Володимира-волинського, щоб знайшлася власниця речей.



Лучанка просить відгукнутися дівчину з Володимира-Волинського, яка взяла не ту валізу, або зв’язатися із Діаною Біль, т.

+380 (98) 826 03 07. Також водій повідомив, що дівчину ймовірно звати Іванна П.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До журналістів видання "БУГ" звернулася лучанка, яка просить знайти жительку Володимира-Волинського, якій віддали не ту валізу.повідомила, що плутанина трапилася в автобусі "Варшава Луцьк". Передавали речі із Варшави, та у Володимирі-Волинському водій віддав не ту сумку. Підміну помітили лише у Луцьку."Пишу з надією, що особа яку я шукаю відгукнеться.27-го лютого автобусом "Варшава – Луцьк", з Варшави передала посилку ( валізу) додому до Луцька, але на жаль, валізи переплутали в Володимирі. І ця людина, що забрала мою посилку, ( друга валіза залишилася в водія) ніяк не виходить на контакт.Надіюся на порядність, і прошу, якщо хтось щось знає про інформацію. Є інформація що валізу забрала дівчина років 16-18. Передавав їй посилку з Польщі поляк. Тому навіть не знаю, чи вона зрозуміла, що забрала когось речі", – розповіла Іванна.Дівчина додала, що у Луцьк автобус прибув близько 21 години, тому ймовірно, що у Володимирі-Волинському був між 19 та 20 годинами.Коли виявили, що сумки переплутали, то другу валізу залишили у водія, який сьогодні, 27-го лютого, о 17:30 буде повертатися на Варшаву. Водій має залишити валізу на автостанції Володимира-волинського, щоб знайшлася власниця речей.Лучанка просить відгукнутися дівчину з Володимира-Волинського, яка взяла не ту валізу, або зв’язатися із, т.. Також водій повідомив, що дівчину ймовірно звати

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