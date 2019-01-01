У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
Сьогодні, 10:59
Учора, 28 лютого, у холі розважального центру «Промінь» відбулася дитяча програма «Веснааа!».
Вже стало традицією для комплексу проводити такі заходи. Цього разу програма була приурочена прощанню із зимою та зустрічі весни.
Дітки разом з аніматорами веселились, розказували вірші, грались, танцювали та мали змогу взяти участь у творчому майстер-класі.
Наступна така безкоштовна розважальна дитяча програма відбудеться 15 березня – «Я люблю свою планету».
Вона буде присвячена захисту природи, де дітям у формі гри розповідатимуть, як можна зберегти чистою нашу планету.
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Вже стало традицією для комплексу проводити такі заходи. Цього разу програма була приурочена прощанню із зимою та зустрічі весни.
Дітки разом з аніматорами веселились, розказували вірші, грались, танцювали та мали змогу взяти участь у творчому майстер-класі.
Наступна така безкоштовна розважальна дитяча програма відбудеться 15 березня – «Я люблю свою планету».
Вона буде присвячена захисту природи, де дітям у формі гри розповідатимуть, як можна зберегти чистою нашу планету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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