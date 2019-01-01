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У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*

У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
Учора, 28 лютого, у холі розважального центру «Промінь» відбулася дитяча програма «Веснааа!».

Вже стало традицією для комплексу проводити такі заходи. Цього разу програма була приурочена прощанню із зимою та зустрічі весни.

Дітки разом з аніматорами веселились, розказували вірші, грались, танцювали та мали змогу взяти участь у творчому майстер-класі.
Наступна така безкоштовна розважальна дитяча програма відбудеться 15 березня – «Я люблю свою планету».

Вона буде присвячена захисту природи, де дітям у формі гри розповідатимуть, як можна зберегти чистою нашу планету.

У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*

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Теги: Промінь, Луцьк, весна
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