У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*





Вже стало традицією для комплексу проводити такі заходи. Цього разу програма була приурочена прощанню із зимою та зустрічі весни.



Дітки разом з аніматорами веселились, розказували вірші, грались, танцювали та мали змогу взяти участь у творчому майстер-класі.

Наступна така безкоштовна розважальна дитяча програма відбудеться 15 березня – «Я люблю свою планету».



Вона буде присвячена захисту природи, де дітям у формі гри розповідатимуть, як можна зберегти чистою нашу планету.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 28 лютого, у холі розважального центру «Промінь» відбулася дитяча програма «Веснааа!».Вже стало традицією для комплексу проводити такі заходи. Цього разу програма була приурочена прощанню із зимою та зустрічі весни.Дітки разом з аніматорами веселились, розказували вірші, грались, танцювали та мали змогу взяти участь у творчому майстер-класі.Наступна така безкоштовна розважальна дитяча програма відбудеться 15 березня – «Я люблю свою планету».Вона буде присвячена захисту природи, де дітям у формі гри розповідатимуть, як можна зберегти чистою нашу планету.

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