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1 березня на Волині: гортаючи календар

1 березня на Волині: гортаючи календар
1-го березня відзначається надзвичайно світла та радісна подія — свято приходу весни. Довгоочікувану весну прийнято було зустрічати ще за часів язичників. Традиція вшанування весни, яку уособлює прекрасна дівчина, збереглася і до наших часів.

Сьогодні відзначають день народження народна артистка України Світлана Маренич, колишній старший тренер ФК «Волинь» Вадим Лазоренко (на фото).

Іменинники сьогодні – Данило, Ілля, Павло.

Вітаємо їх усіх зі святом, зичимо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

Всесвітній день котів також відзначають в перший день весни — 1 березня. Початок весни — особливий період для кішок. Саме тому люди вшановують своїх улюбленців у перший день березня.


1 березня щорічно відзначається Всесвітній день цивільної оборони. Це свято присвячується заснуванню в 1931 році «Асоціації Женевських зон» - «зон безпеки». Був встановлений в 1990 році.

1 березня минає 102 рік від часу надрукування драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»(1912).

1 березня 1945 року вийшов перший номер іваничівської районної газети «Селянська правда». З 1964 року видання виходить під назвою «Колос».

1 березня 1972-го в Ковелі запрацювала новозбудована радіотелевізійна станція та 240-метрова вежа.

Цього дня 1989-го у Луцьку пройшла установча конференція Луцької міської організації Товариства української мови імені Тараса Шевченка. Головою організації тоді було обрано письменника Івана Чернецького.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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