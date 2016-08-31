Відкрилась сильна кровотеча: через помилку лікаря померла жінка





Про це повідомляється на сайті



Як з’ясувалося він пошкодив пацієнтці кровоносні судини. За даними слідства, це призвело до масивної кровотечі і геморагічного шоку.



Прокуратура Одеської місцевої прокуратури № 2 вже повідомила лікарю про підозру у злочині. Правоохоронні органи підозрюють його у неналежному виконанні лікарських обов’язків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі нейрохірург припустився фатальної помилки при видаленні грижі диска через що пацієнтка померла.Про це повідомляється на сайті прокуратури області Як з’ясувалося він пошкодив пацієнтці кровоносні судини. За даними слідства, це призвело до масивної кровотечі і геморагічного шоку.Прокуратура Одеської місцевої прокуратури № 2 вже повідомила лікарю про підозру у злочині. Правоохоронні органи підозрюють його у неналежному виконанні лікарських обов’язків.

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