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Відкрилась сильна кровотеча: через помилку лікаря померла жінка

Відкрилась сильна кровотеча: через помилку лікаря померла жінка
В Одесі нейрохірург припустився фатальної помилки при видаленні грижі диска через що пацієнтка померла.

Про це повідомляється на сайті прокуратури області.

Як з’ясувалося він пошкодив пацієнтці кровоносні судини. За даними слідства, це призвело до масивної кровотечі і геморагічного шоку.

Прокуратура Одеської місцевої прокуратури № 2 вже повідомила лікарю про підозру у злочині. Правоохоронні органи підозрюють його у неналежному виконанні лікарських обов’язків.

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Теги: прокуратура, кровотеча, операція, пацієнтка, лікарська помилка, Одеса
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