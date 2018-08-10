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Шестеро школярів отруїлися іграшками, які виготовили за інтернет-порадами

Шестеро школярів отруїлися іграшками, які виготовили за інтернет-порадами
У Дніпрі шестеро учнів четвертого класу отруїлися саморобними іграшками.

Про це повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області.

За даними відомства, ймовірно, діти отруїлися саморобними “лизунами”.

Поліція проводить перевірку.

Матеріали за фактом отруєння внесені до Журналу єдиного обліку.

У поліції попередили батьків, що в мережі викладено багато варіантів виготовлення саморобних іграшок, до складу яких входять небезпечні інгредієнти.
Шестеро школярів отруїлися іграшками, які виготовили за інтернет-порадами

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Теги: іграшка, лизун, поліція, школярі, отруєння
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