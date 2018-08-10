Шестеро школярів отруїлися іграшками, які виготовили за інтернет-порадами





Про це повідомили в прес-службі



За даними відомства, ймовірно, діти отруїлися саморобними “лизунами”.



Поліція проводить перевірку.



Матеріали за фактом отруєння внесені до Журналу єдиного обліку.



У поліції попередили батьків, що в мережі викладено багато варіантів виготовлення саморобних іграшок, до складу яких входять небезпечні інгредієнти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі шестеро учнів четвертого класу отруїлися саморобними іграшками.Про це повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області За даними відомства, ймовірно, діти отруїлися саморобними “лизунами”.Поліція проводить перевірку.Матеріали за фактом отруєння внесені до Журналу єдиного обліку.У поліції попередили батьків, що в мережі викладено багато варіантів виготовлення саморобних іграшок, до складу яких входять небезпечні інгредієнти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію