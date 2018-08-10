Шестеро школярів отруїлися іграшками, які виготовили за інтернет-порадами
Сьогодні, 03:16
У Дніпрі шестеро учнів четвертого класу отруїлися саморобними іграшками.
Про це повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області.
За даними відомства, ймовірно, діти отруїлися саморобними “лизунами”.
Поліція проводить перевірку.
Матеріали за фактом отруєння внесені до Журналу єдиного обліку.
У поліції попередили батьків, що в мережі викладено багато варіантів виготовлення саморобних іграшок, до складу яких входять небезпечні інгредієнти.
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Про це повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області.
За даними відомства, ймовірно, діти отруїлися саморобними “лизунами”.
Поліція проводить перевірку.
Матеріали за фактом отруєння внесені до Журналу єдиного обліку.
У поліції попередили батьків, що в мережі викладено багато варіантів виготовлення саморобних іграшок, до складу яких входять небезпечні інгредієнти.
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