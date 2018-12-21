На озеленення Луцька хочуть витратити більше, ніж на ремонт доріг. ВІДЕО





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Так звана «зелена» програма на 3 роки обійдеться луцьким платникам податків у майже 50 мільйонів гривень? Це ж скільки можна придбати та висадити зелених насаджень аби витратити ці гроші. Та яким має зрештою бути результат?



«Хочеться, щоб місто Луцьк було зеленішим», – каже в.о. директора КП «Парки та сквери м. Луцька» Богдан Феденчук.



«У розмовній мові слово «озеленення» має різні значення. Можливо, це той випадок, коли йдеться про озеленення учасників процесу. Бо навіть, якщо цю суму розподілити на три роки, сума виходить вражаюча 17 мільйонів. Це при тому, що на дороги заклали 46 мільйонів. Ну так...вражає», - каже екс-мер Луцька Богдан Шиба.



Звісно вражає, адже сума космічна, а дороги Луцька просто «благають» про ремонт.



«Кошти виділені на озеленення пропорційно завеликі. І це при тому, що в Луцьку містяни дуже просять нормальні дороги і не тільки водії, а і пішоходи хочуть, щоб хідники були в нормальному стані. Це навіть зараз ще більша проблема, напевно, аніж проїзна частина, хоча і там складно», – додає Шиба.



Більше того, аби озеленити місто не обов’язково витрачати гроші винятково бюджетні. Є альтернатива, каже Богдан Шиба, шукати взаємовигідне партнерство.



«Свого часу ми домовлялися із місцевими лісгоспами нашими домовлялися, щоб це було дуже ощадливо, і, в той же час, щоб вони піхдодили до нашої місцевості, і які можна було б ефективно використати», - переконує Богдан Шибв.



Деталі – у сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькраді представили програму озеленення міста, яка місту обійдеться у 50 мільйонів гривень.Про це йдеться в сюжеті Сфера ТВ Так звана «зелена» програма на 3 роки обійдеться луцьким платникам податків у майже 50 мільйонів гривень? Це ж скільки можна придбати та висадити зелених насаджень аби витратити ці гроші. Та яким має зрештою бути результат?«Хочеться, щоб місто Луцьк було зеленішим», – каже в.о. директора КП «Парки та сквери м. Луцька»«У розмовній мові слово «озеленення» має різні значення. Можливо, це той випадок, коли йдеться про озеленення учасників процесу. Бо навіть, якщо цю суму розподілити на три роки, сума виходить вражаюча 17 мільйонів. Це при тому, що на дороги заклали 46 мільйонів. Ну так...вражає», - каже екс-мер ЛуцькаЗвісно вражає, адже сума космічна, а дороги Луцька просто «благають» про ремонт.«Кошти виділені на озеленення пропорційно завеликі. І це при тому, що в Луцьку містяни дуже просять нормальні дороги і не тільки водії, а і пішоходи хочуть, щоб хідники були в нормальному стані. Це навіть зараз ще більша проблема, напевно, аніж проїзна частина, хоча і там складно», – додає Шиба.Більше того, аби озеленити місто не обов’язково витрачати гроші винятково бюджетні. Є альтернатива, каже Богдан Шиба, шукати взаємовигідне партнерство.«Свого часу ми домовлялися із місцевими лісгоспами нашими домовлялися, щоб це було дуже ощадливо, і, в той же час, щоб вони піхдодили до нашої місцевості, і які можна було б ефективно використати», - переконує Богдан Шибв.Деталі – у сюжеті.

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