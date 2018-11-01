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Вокзал, біженці, селяни: в мережу виклали неймовірні ретросвітлини волинського міста

Вокзал, біженці, селяни: в мережу виклали неймовірні ретросвітлини волинського міста
В мережі опублікували чергову добірку маловідомих ретросвітлин Ковеля.

Про це пише КовельPost з посиланням на ГО "Центр дослідження і відродження Волині".

Центр, який очолює кандидат історичних наук Володимир Дзьобак, відомий тим, що відроджує матеріальну і духовну культуру Великої Волині, розвиває традиції стародавнього ткацтва, відновлює напівзабуті технології пошиття одягу та взуття, інших ремесел.

А ще – підтримує ґрунтовні напрацювання з історії Волині, записує та публікує старовинні колядки та щедрівки, вивчає древні прикраси волинян, підтримує археологічні експедиції.
Швачки та вишивальниці, Ковель, 1930 рік
Швачки та вишивальниці, Ковель, 1930 рік

Жінка з немовлям, Ковель, 1917 рік
Жінка з немовлям, Ковель, 1917 рік

Вокзал, біженці, селяни: в мережу виклали неймовірні ретросвітлини волинського міста

Вокзал, біженці, селяни: в мережу виклали неймовірні ретросвітлини волинського міста

Ковель, біженці та виселенці під час Першої світової війни, 1916 рік
Ковель, біженці та виселенці під час Першої світової війни, 1916 рік

Ковель, Перша світова війна
Ковель, Перша світова війна

Ковель, 1916 рік
Ковель, 1916 рік

Ковель, фотолистівка 1916 рік
Ковель, фотолистівка 1916 рік

Ковель, 1916 рік
Ковель, 1916 рік

Ковель, залізничний вокзал 1917 рік
Ковель, залізничний вокзал 1917 рік

Вулиця Луцька в Ковелі, 1930 рік
Вулиця Луцька в Ковелі, 1930 рік

Ковель, 1916 рік
Ковель, 1916 рік

Вокзал, біженці, селяни: в мережу виклали неймовірні ретросвітлини волинського міста

Вокзал, біженці, селяни: в мережу виклали неймовірні ретросвітлини волинського міста

Волинські біженці на ковельському вокзалі, 1916 рік
Волинські біженці на ковельському вокзалі, 1916 рік

Ковель. Ринок, 1930-ті роки
Ковель. Ринок, 1930-ті роки

Ковель, 1918 рік
Ковель, 1918 рік

Ковель, костел, 1918 рік
Ковель, костел, 1918 рік

Інтер'єр сільської хати на Ковельщині, 1916 рік
Інтер'єр сільської хати на Ковельщині, 1916 рік

Залізнична амбулаторія
Залізнична амбулаторія

Кав'ярня у Ковелі, 1916 рік
Кав'ярня у Ковелі, 1916 рік

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Теги: ретрофото, Ковель
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