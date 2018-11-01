Вокзал, біженці, селяни: в мережу виклали неймовірні ретросвітлини волинського міста
Сьогодні, 05:36
В мережі опублікували чергову добірку маловідомих ретросвітлин Ковеля.
Про це пише КовельPost з посиланням на ГО "Центр дослідження і відродження Волині".
Центр, який очолює кандидат історичних наук Володимир Дзьобак, відомий тим, що відроджує матеріальну і духовну культуру Великої Волині, розвиває традиції стародавнього ткацтва, відновлює напівзабуті технології пошиття одягу та взуття, інших ремесел.
А ще – підтримує ґрунтовні напрацювання з історії Волині, записує та публікує старовинні колядки та щедрівки, вивчає древні прикраси волинян, підтримує археологічні експедиції.
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Про це пише КовельPost з посиланням на ГО "Центр дослідження і відродження Волині".
Центр, який очолює кандидат історичних наук Володимир Дзьобак, відомий тим, що відроджує матеріальну і духовну культуру Великої Волині, розвиває традиції стародавнього ткацтва, відновлює напівзабуті технології пошиття одягу та взуття, інших ремесел.
А ще – підтримує ґрунтовні напрацювання з історії Волині, записує та публікує старовинні колядки та щедрівки, вивчає древні прикраси волинян, підтримує археологічні експедиції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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