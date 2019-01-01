Перший день весни: що можна та не можна робити
Сьогодні, 08:49
1 березня 2019 року відзначається день Марем'яни-потвори. За народним повір'ям вона вважалася дружиною домовика та господинею дому. З першим днем весни пов'язана велика кількість народних повір'їв та оповідань.
Іменини сьогодні святкують: Данило, Маруф, Павло, Юліан, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 1 березня
Густий туман 1 березня – літо буде холодним і вітряним.
Посилився вітер вночі – чекайте рясних опадів і потепління.
Перший день весни – теплий, значить ще прийде похолодання.
Ворони 1 березня голосно каркають – скоро похолодає.
Тала вода і сніг, які зібрані 1 березня, вважаються цілющими.
Що можна робити 1 березня
1. Згідно з переказами, цього дня повісився Юда, який зрадив Ісуса Христа. Тож у цей день моляться за близьких людей, щоб у родині не було самогубців.
Що не можна робити 1 березня
1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.
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Іменини сьогодні святкують: Данило, Маруф, Павло, Юліан, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 1 березня
Густий туман 1 березня – літо буде холодним і вітряним.
Посилився вітер вночі – чекайте рясних опадів і потепління.
Перший день весни – теплий, значить ще прийде похолодання.
Ворони 1 березня голосно каркають – скоро похолодає.
Тала вода і сніг, які зібрані 1 березня, вважаються цілющими.
Що можна робити 1 березня
1. Згідно з переказами, цього дня повісився Юда, який зрадив Ісуса Христа. Тож у цей день моляться за близьких людей, щоб у родині не було самогубців.
Що не можна робити 1 березня
1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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