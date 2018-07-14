Вночі невідомі зробили рейвах у центральному парку Луцька. ФОТО
Сьогодні, 09:08
Сім важких лавок і бетонних смітників перевернули невідомі на центральній алеї у луцькому Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
Це сталося у ніч на п’ятницю, 1 березня, - пише Перший.
Лавки лежать «на спині», деякі смітники відкинуті від них на кілька метрів. Сміття розносить вітер.
Лучани вже обурюються у соцмережах побаченим.
«Люди, чому ви настільки ко#чені? Невже вам плювати на власне місто?» – пише Андрій Коренюк.
Нагадаємо, нещодавно лучанин Богдан Ступаков пошкодив у парку ліхтар. Його товариші знімали це на відео і виклали в інтернет. Хлопця знайшли і змусили відшкодувати вартість ліхтаря – близько 6 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це сталося у ніч на п’ятницю, 1 березня, - пише Перший.
Лавки лежать «на спині», деякі смітники відкинуті від них на кілька метрів. Сміття розносить вітер.
Лучани вже обурюються у соцмережах побаченим.
«Люди, чому ви настільки ко#чені? Невже вам плювати на власне місто?» – пише Андрій Коренюк.
Нагадаємо, нещодавно лучанин Богдан Ступаков пошкодив у парку ліхтар. Його товариші знімали це на відео і виклали в інтернет. Хлопця знайшли і змусили відшкодувати вартість ліхтаря – близько 6 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
так вітер був сильний....
бидлятина с*ка
Останні новини
В аварії у Рівному загинув керівник громадської організації
Сьогодні, 09:31
Курс валют у Луцьку на 1 березня
Сьогодні, 09:12
Вночі невідомі зробили рейвах у центральному парку Луцька. ФОТО
Сьогодні, 09:08
Перший день весни: що можна та не можна робити
Сьогодні, 08:49