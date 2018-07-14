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Вночі невідомі зробили рейвах у центральному парку Луцька. ФОТО

Вночі невідомі зробили рейвах у центральному парку Луцька. ФОТО
Сім важких лавок і бетонних смітників перевернули невідомі на центральній алеї у луцькому Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

Це сталося у ніч на п’ятницю, 1 березня, - пише Перший.

Лавки лежать «на спині», деякі смітники відкинуті від них на кілька метрів. Сміття розносить вітер.

Лучани вже обурюються у соцмережах побаченим.

«Люди, чому ви настільки ко#чені? Невже вам плювати на власне місто?» – пише Андрій Коренюк.

Нагадаємо, нещодавно лучанин Богдан Ступаков пошкодив у парку ліхтар. Його товариші знімали це на відео і виклали в інтернет. Хлопця знайшли і змусили відшкодувати вартість ліхтаря – близько 6 тисяч гривень.

Вночі невідомі зробили рейвах у центральному парку Луцька. ФОТО
Вночі невідомі зробили рейвах у центральному парку Луцька. ФОТО
Вночі невідомі зробили рейвах у центральному парку Луцька. ФОТО
Вночі невідомі зробили рейвах у центральному парку Луцька. ФОТО
Вночі невідомі зробили рейвах у центральному парку Луцька. ФОТО
Вночі невідомі зробили рейвах у центральному парку Луцька. ФОТО



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Теги: парк, рейвах, смітники, вандали, Луцьк
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Коментарі 2
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
так вітер був сильний....
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бидлятина с*ка
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