Вночі невідомі зробили рейвах у центральному парку Луцька. ФОТО





Це сталося у ніч на п’ятницю, 1 березня, - пише



Лавки лежать «на спині», деякі смітники відкинуті від них на кілька метрів. Сміття розносить вітер.



Лучани вже обурюються у соцмережах побаченим.



«Люди, чому ви настільки ко#чені? Невже вам плювати на власне місто?» – пише Андрій Коренюк.



Нагадаємо, нещодавно лучанин Богдан Ступаков пошкодив у парку ліхтар. Його товариші знімали це на відео і виклали в інтернет. Хлопця знайшли і змусили відшкодувати вартість ліхтаря – близько 6 тисяч гривень.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сім важких лавок і бетонних смітників перевернули невідомі на центральній алеї у луцькому Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.Це сталося у ніч на п’ятницю, 1 березня, - пише Перший Лавки лежать «на спині», деякі смітники відкинуті від них на кілька метрів. Сміття розносить вітер.Лучани вже обурюються у соцмережах побаченим.«Люди, чому ви настільки ко#чені? Невже вам плювати на власне місто?» – пише Андрій Коренюк.Нагадаємо, нещодавно лучанин. Його товариші знімали це на відео і виклали в інтернет. Хлопця знайшли і змусили відшкодувати вартість ліхтаря – близько 6 тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію