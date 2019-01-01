вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 1 березня

Курс валют у Луцьку на 1 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.777, а продаж - 27.073.

Євро при купівлі становить - 30.366, при продажу - 30.897.

Курс російського рубля: купівля - 0.358, продаж - 0.423.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.778, продаж - 7.175.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку «поцілувались» дві Renault. ФОТО
Сьогодні, 09:39
В аварії у Рівному загинув керівник громадської організації
Сьогодні, 09:31
Курс валют у Луцьку на 1 березня
Сьогодні, 09:12
Вночі невідомі зробили рейвах у центральному парку Луцька. ФОТО
Сьогодні, 09:08
Перший день весни: що можна та не можна робити
Сьогодні, 08:49
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 26 лютого Курс валют у Луцьку на 26 лютого
26 лютий, 09:10
Курс валют у Луцьку на 25 лютого Курс валют у Луцьку на 25 лютого
25 лютий, 09:13
Курс валют у Луцьку на 23 лютого Курс валют у Луцьку на 23 лютого
23 лютий, 09:00
Курс валют у Луцьку на 22 лютого Курс валют у Луцьку на 22 лютого
22 лютий, 09:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Це вже не дно, це щось за межею»: працівниця ОДА знову викрила брехню «Аверсу». ВІДЕО
Сьогодні, 10:24
 0
У Луцьку покарали недобросовісних собачників
Сьогодні, 10:19
 0
Волинський суд зупинив рішення облради
Сьогодні, 10:06
 0
MONATIK у шапці-вушанці вперше прикрасив обкладинку зарубіжного fashion-глянцю
Сьогодні, 10:03
 0
У Луцьку «поцілувались» дві Renault. ФОТО
Сьогодні, 09:39
 0
Медіа
відео
1/8