В аварії у Рівному загинув керівник громадської організації





Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 1 березня, близько 00:20 на перехресті з круговим рухом вулиць Льонокомбінатівська-Костромська-Гагаріна обласного центру, - інформує ГУНП у Рівненській області.



Поліцейські на місці події встановили, що 42-річний житель села Бармаки Рівненського району, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, рухаючись зі сторони Бармаків, не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу кільця кругового руху.



Унаслідок ДТП водій від отриманих травм загинув на місці події. Відомо, що чоловік, який в автомобілі був сам, є керівником однієї з громадських організацій.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.



Як повідомляє Андрій Берташ, керівник спілки учасників АТО "Горинь".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному внаслідок ДТП загинув чоловік.Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 1 березня, близько 00:20 на перехресті з круговим рухом вулиць Льонокомбінатівська-Костромська-Гагаріна обласного центру, - інформує ГУНП у Рівненській області.Поліцейські на місці події встановили, що 42-річний житель села Бармаки Рівненського району, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, рухаючись зі сторони Бармаків, не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу кільця кругового руху.Унаслідок ДТП водій від отриманих травм загинув на місці події. Відомо, що чоловік, який в автомобілі був сам, є керівником однієї з громадських організацій.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.Як повідомляє UA:Рівне , в арварії загинув, керівник спілки учасників АТО "Горинь".

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