В аварії у Рівному загинув керівник громадської організації
Сьогодні, 09:31
У Рівному внаслідок ДТП загинув чоловік.
Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 1 березня, близько 00:20 на перехресті з круговим рухом вулиць Льонокомбінатівська-Костромська-Гагаріна обласного центру, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські на місці події встановили, що 42-річний житель села Бармаки Рівненського району, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, рухаючись зі сторони Бармаків, не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу кільця кругового руху.
Унаслідок ДТП водій від отриманих травм загинув на місці події. Відомо, що чоловік, який в автомобілі був сам, є керівником однієї з громадських організацій.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Як повідомляє UA:Рівне, в арварії загинув Андрій Берташ, керівник спілки учасників АТО "Горинь".
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Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 1 березня, близько 00:20 на перехресті з круговим рухом вулиць Льонокомбінатівська-Костромська-Гагаріна обласного центру, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські на місці події встановили, що 42-річний житель села Бармаки Рівненського району, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, рухаючись зі сторони Бармаків, не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу кільця кругового руху.
Унаслідок ДТП водій від отриманих травм загинув на місці події. Відомо, що чоловік, який в автомобілі був сам, є керівником однієї з громадських організацій.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Як повідомляє UA:Рівне, в арварії загинув Андрій Берташ, керівник спілки учасників АТО "Горинь".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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