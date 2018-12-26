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В аварії у Рівному загинув керівник громадської організації

В аварії у Рівному загинув керівник громадської організації
У Рівному внаслідок ДТП загинув чоловік.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 1 березня, близько 00:20 на перехресті з круговим рухом вулиць Льонокомбінатівська-Костромська-Гагаріна обласного центру, - інформує ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські на місці події встановили, що 42-річний житель села Бармаки Рівненського району, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, рухаючись зі сторони Бармаків, не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу кільця кругового руху.

Унаслідок ДТП водій від отриманих травм загинув на місці події. Відомо, що чоловік, який в автомобілі був сам, є керівником однієї з громадських організацій.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Як повідомляє UA:Рівне, в арварії загинув Андрій Берташ, керівник спілки учасників АТО "Горинь".

В аварії у Рівному загинув керівник громадської організації
В аварії у Рівному загинув керівник громадської організації
В аварії у Рівному загинув керівник громадської організації

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Теги: аварія, Рівне
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