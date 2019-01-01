У Луцьку «поцілувались» дві Renault. ФОТО
Сьогодні, 09:39
ДТП за участю автомобілів Renault Grand Scenic та Renault Megan трапилась сьогодні, 1 березня, у 40-му мікрорайоні Луцька.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів очевидців аварії, Renault Megan виїжджав із вулиці Наливайка, у напрямку мосту, а Renault Grand Scenic рухався головною дорогою. Тож, ймовірно, водій Megan не надав переваги у русі Grand Scenic, чим і спричинив зіткнення.
На щастя, постраждалих у ДТП немає. Обидва авто отримали незначні механічні ушкодження. На місці автопригоди працює поліція.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів очевидців аварії, Renault Megan виїжджав із вулиці Наливайка, у напрямку мосту, а Renault Grand Scenic рухався головною дорогою. Тож, ймовірно, водій Megan не надав переваги у русі Grand Scenic, чим і спричинив зіткнення.
На щастя, постраждалих у ДТП немає. Обидва авто отримали незначні механічні ушкодження. На місці автопригоди працює поліція.
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