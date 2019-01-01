У Луцьку «поцілувались» дві Renault. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



Зі слів очевидців аварії, Renault Megan виїжджав із вулиці Наливайка, у напрямку мосту, а Renault Grand Scenic рухався головною дорогою. Тож, ймовірно, водій Megan не надав переваги у русі Grand Scenic, чим і спричинив зіткнення.



На щастя, постраждалих у ДТП немає. Обидва авто отримали незначні механічні ушкодження. На місці автопригоди працює поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП за участю автомобілів Renault Grand Scenic та Renault Megan трапилась сьогодні, 1 березня, у 40-му мікрорайоні Луцька.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Зі слів очевидців аварії, Renault Megan виїжджав із вулиці Наливайка, у напрямку мосту, а Renault Grand Scenic рухався головною дорогою. Тож, ймовірно, водій Megan не надав переваги у русі Grand Scenic, чим і спричинив зіткнення.На щастя, постраждалих у ДТП немає. Обидва авто отримали незначні механічні ушкодження. На місці автопригоди працює поліція.

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