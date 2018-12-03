«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого

Інформаційне агентство ВолиньPost – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами місяця згідно з даними сайту «Bigmir)net».



Отож, згідно зі статистикою лютого, найпопулярнішим регіональним інтернет-виданням вже традиційно є Інформаційне агентство ВолиньPost. Конкурують з ним інтернет-видання "Волинь24", Інформаційне агентство "Волинські новини" та "Район.in.ua".



Утім, за загальними хостами (кількістю відвідувачів) лідером рейтингу є видання "ВолиньPost".



Так, у лютому сайт читати 1 445 714 людей.



Тоді як інтернет-видання "Волинь24" читали на 252 757 людей менше - 1 192 957.



Третє місце у рейтингу посідає Інформаційне агентство "Волинські новини" із загальною кількістю 1 018 951 хост. Тобто, це видання читали на 426 763 людини менше, аніж Інформаційне агентство ВолиньPost.



Тож редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вкотре дякує кожному із цієї величезної кількості читачів за інтерес до опублікованої нами інформації та мотивацію щодня оперативно повідомляти актуальні для області новини! Обіцяємо, що кожному із понад мільйона читачів, які відвідали ресурс у лютому, ми віддячимо цікавими публікаціями у наступних місяцях!









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