«Це вже не дно, це щось за межею»: працівниця ОДА знову викрила брехню «Аверсу». ВІДЕО

У своїх попередніх блогах працівниця відділу інформаційної політики Волинської облдержадміністраціївже розповідала, як телеканал «Аверс», виконуючи, за її словами, політичне замовлення своїх керівників відверто бреше та маніпулює в своїх випусках новин з однією метою – дискредитувати голову Волинської ОДАта його команду.Цього ж разу у відео Павлова розповіла одразу про два випадки «деградації» журналістів «Аверсу».Блог вона опублікувала на своєму каналі в YouTube.Так, за її словами, ще у п`ятницю 4 січня у її робочий кабінет зайшли працівники «Аверсу» – журналістта оператор. Вони звернулися за коментарем до голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка.Павлова попросила їх зачекати, а сама вийшла домовитися про запис.«І поки мене не було в кабінеті, ці два добродії вирішили трохи покопирсатися в моїх особистих речах, щоб потім на телеканалі показати мій особистий щоденник, в якому я веду приватні та робочі записи. Сказати, що це аморально? Сказати, що це не професійно? Сказати, що це не абсолютно не відповідає журналістській етиці? Ну, можна було б це сказати, але для кого? На «Аверсі» давно забули, що таке професія журналіст та що таке мораль. Тому тут варто апелювати до іншого – два чоловіки, заходять в кабінет до молодої дівчини і потайки нишпорять в її особистих речах… Хм… Ви точно чоловіки? Я дуже сподіваюсь, що ви не перевдягалися в мій верхній одяг та не грали там один з одним в рольові ігри, допоки мене не було. А всім дівчатам – корисна порада – якщо не дай Боже вам колись доведеться спілкуватися з цими двома особами, які зовні схожі на чоловіків… ну, як схожі… так, от якщо таке трапиться – обов’язково перевірте свої особисті речі – чи все у вас на місці», - висловлюється у блозі Катерина Павлова.Другий випадок брехні «Аверсу», запевняє Павлова, більш кричущий.Для того, аби полити брудом голову ОДА, використали дітей з інвалідністю.«Дно, скажете ви? Ні, це вже не дно… Це щось за межею» ,- каже працівниця відділу інформаційної політики ОДА.Річ у тім, що 30 січня «Аверс» зробив негативний сюжет про інклюзивно-ресурсні центри, які відкривалися у Волинській області з 2018 року. Це установи, яка створені з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. Тобто це місце, де професійно займаються з дітками з інвалідністю.Ці ІРЦ, розповідає Павлова у своєму блозі, почали створюватися по всій Україні з 2018 року. Це національний проект, в якому в перше в історії незалежної України задіяні сотні тисяч діток з інвалідністю, на освітні потреби яких до цього держава практично не звертала уваги.«Здавалося б, що негативного можна показати в новинах про таку важливу та світлу установу? Більше того, а навіщо взагалі це робити? Все дуже просто. ІРЦ створили по ініціативі Марини Порошенко. А «Аверс» в нас топить зата. Додайте до цього команду «мочити голову ОДА Савченка», яку ще минулого року отримав Аверс від своїх політичних керівників, і вам нарешті стане зрозуміла та збочена логіка, з якою Аверс створював свій сюжет», - пояснює працівниця ОДА.Далі ж вона зауважила, що, напевне, керівники «Аверсу» і самі зрозуміли, що це занадто, і тому сором’язливо видалили сюжет з Ютюбу. Але співробітниці відділу інформаційної політики Волинської ОДА записали цей сюжет на телефон.Про що ж сюжет? Журналісти «Аверсу» приїхала знімати в ІРЦ. Під час розмови з керівниками закладу вони розпитували в них – а чого ж не вистачає в закладі. Звичайно, кожен керівник прагне більшого і люди чесно говорили журналістам про свої мрії. Утім, вони не знали, що завдання «Аверсу» – зняти сюжет про те, що губернатор Савченко, відкрив недороблені та неготові ІРЦ для галочки, щоб догодити Президенту. Мовляв, Савченко «штучно відкриває» ІРЦ.Окрім того, журналісти «Аверсу» зауважують, що нібито у Рожищенському ІРЦ обладнання є, але поставити його немає де, бо дуже мале приміщення і в ньому, до того ж, не побачили дітей.Далі ж Павлова пояснила, чому, сюжет «Аверсу» – це низькопробна маніпуляція та брехня. За її словами, при підготовці сюжету журналісти мали б поцікавитися всіма правовими аспектами створення інклюзивно-ресурсних центрів. Достатньо було просто написати інформаційний запит на ОДА, щоб їм пояснили, що ІРЦ створюються не за принципом «де хочу та як хочу», що є чіткі правила, які прописані в наказах Міністерства освіти. Ось, для прикладу, існує наказ, в якому є Примірний перелік обладнання, яке необхідно для того, щоб ІРЦ розпочав свою роботу.Вона також звернула увагу на те, що цей перелік «Примірний». Тобто можна мати або все з цього переліку, або частину – в залежності від можливостей відповідної території. Одразу після відкриття, ресурсні центри аналізують фактичне навантаження та складають список додаткового необхідного обладнання. Бо по-факту, бажаючих займатися в ІРЦ значно більше, аніж було заплановано.Держава ж про таку ситуацію знає, тому в бюджет щороку закладатимуться кошти на розвиток Інклюзивно-ресурсних центрів. Наприклад у 2019 році на вдосконалення інклюзивного освітнього середовища з Державного бюджету Волинській області виділено понад 41 мільйон гривень. З них 11,5 мільйонів – на оплату праці фахівців інклюзивних класів та оснащення ресурсних кімнат. Ще понад 29 мільйонів гривень спрямовано на оплату праці спеціалістів та розвиток матеріально-технічної бази ІРЦ.Тож, враховуючи всі описані вище моменти, у своєму блозі Павлова робить декілька висновків.Перший: всі інклюзивно-ресурсні центри були відкриті та оснащені в чіткій відповідності до наказів міністерство освіти та науки України. Тому теза «Аверсу» про «неповноцінно працюючі ІРЦ, які відкриті для галочки» - це повна брехня.Другий: сюжет «Аверсу» мав на меті висвітлити в негативному світлі голову Волинської ОДА Олександра Савченка та ініціативу. Але разом з тим своїм сюжетом «Аверс» вклав у вуха глядачів й іншу тезу – інклюзивно-ресурсні центри є недоробленими та неефективними.«А тепер третє і найголовніше. В гонитві за сенсацією нешановний Аверс знову спекулював на дітях. І їм, навіть, не соромно, що своїм сюжетом вони підривають довіру людей до Інклюзивно-ресурсних центрів. Хоча ці центри на сьогодні вже дали шанс на повноцінну освіту багатьом діткам», - виловилася Павлова й додала у своєму блозі коментарі батьків особливих діток, які підтверджують, що створення ІРЦ – необхідне для дітей і батьки та діти вже відчули користь від цього процесу.«Одна дитинка почала ходити, а інша – розмовляти. Аверс, ви чуєте? Звичайно, вам байдуже, бо то не ваші діти та не ваш біль! Але я хочу щоб автори цього сюжету кожного разу, коли будуть отримувати зарпалату, згадували очі цих батьків! І щоб у ваших головах постійну лунали їхні голоси: «Одна дитинка почала ходити, а інша – розмовляти…» – резюмувала Павлова.