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До Православної церкви України вже перейшло понад 400 парафій

До Православної церкви України вже перейшло понад 400 парафій
Станом на сьогодні, 1 березя, до Православної церкви України перейшло 402 парафіяльні храми та два кафедральні собори УПЦ МП.

Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, - передає УНН.

За даними карти, 27 лютого до ПЦУ перейшло дві парафії у Чернігівській області, зокрема у селі Крути Свято-Михайлівська церква та у селі Дроздовиця Свято-Покровська церква.

У Волинській області перейшло три парафії у селі Біличі – Свято-Михайлівська церква, у селі Сусваль – Свято-Різдво-Богородична церква та в селі Ощів – Свято-Хрестовоздвиженська церква.

У Черкаській області – церква Святих мучениць Віри, Надії, Любові і Софії у селі Бужанка. У Харківській області до ПЦУ перейшла церква Святого Архистратига Михаїла у селі Таранівка. У Житомирській області в селі Топори перейшла церква Св.-Іоано-Богословська та у Вінницькій області церква Свято-Різдва Богородиці у селі Четвертинівка.

Закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ набув чинності 31 січня. Релігійна громада чи організація має можливість вільно реалізовувати право на зміну юрисдикції.

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Теги: ПЦУ, церква, перехід
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Коментарі 1
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І це дуже добре! Нам не потрібна церква окупанта на українській землі! Нехай люди ходять до канонічної Православної Церкви України! А рпц-шні безтомосні сектанти -розкольники на московію звіздують.
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