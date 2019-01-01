До Православної церкви України вже перейшло понад 400 парафій

Станом на сьогодні, 1 березя, до Православної церкви України перейшло 402 парафіяльні храми та два кафедральні собори УПЦ МП.Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, - передає УНН.За даними карти, 27 лютого до ПЦУ перейшло дві парафії у Чернігівській області, зокрема у селі Крути Свято-Михайлівська церква та у селі Дроздовиця Свято-Покровська церква.У Волинській області перейшло три парафії у селі Біличі – Свято-Михайлівська церква, у селі Сусваль – Свято-Різдво-Богородична церква та в селі Ощів – Свято-Хрестовоздвиженська церква.У Черкаській області – церква Святих мучениць Віри, Надії, Любові і Софії у селі Бужанка. У Харківській області до ПЦУ перейшла церква Святого Архистратига Михаїла у селі Таранівка. У Житомирській області в селі Топори перейшла церква Св.-Іоано-Богословська та у Вінницькій області церква Свято-Різдва Богородиці у селі Четвертинівка.Закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ набув чинності 31 січня. Релігійна громада чи організація має можливість вільно реалізовувати право на зміну юрисдикції.