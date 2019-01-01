До Православної церкви України вже перейшло понад 400 парафій
Сьогодні, 10:33
Станом на сьогодні, 1 березя, до Православної церкви України перейшло 402 парафіяльні храми та два кафедральні собори УПЦ МП.
Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, - передає УНН.
За даними карти, 27 лютого до ПЦУ перейшло дві парафії у Чернігівській області, зокрема у селі Крути Свято-Михайлівська церква та у селі Дроздовиця Свято-Покровська церква.
У Волинській області перейшло три парафії у селі Біличі – Свято-Михайлівська церква, у селі Сусваль – Свято-Різдво-Богородична церква та в селі Ощів – Свято-Хрестовоздвиженська церква.
У Черкаській області – церква Святих мучениць Віри, Надії, Любові і Софії у селі Бужанка. У Харківській області до ПЦУ перейшла церква Святого Архистратига Михаїла у селі Таранівка. У Житомирській області в селі Топори перейшла церква Св.-Іоано-Богословська та у Вінницькій області церква Свято-Різдва Богородиці у селі Четвертинівка.
Закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ набув чинності 31 січня. Релігійна громада чи організація має можливість вільно реалізовувати право на зміну юрисдикції.
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Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, - передає УНН.
За даними карти, 27 лютого до ПЦУ перейшло дві парафії у Чернігівській області, зокрема у селі Крути Свято-Михайлівська церква та у селі Дроздовиця Свято-Покровська церква.
У Волинській області перейшло три парафії у селі Біличі – Свято-Михайлівська церква, у селі Сусваль – Свято-Різдво-Богородична церква та в селі Ощів – Свято-Хрестовоздвиженська церква.
У Черкаській області – церква Святих мучениць Віри, Надії, Любові і Софії у селі Бужанка. У Харківській області до ПЦУ перейшла церква Святого Архистратига Михаїла у селі Таранівка. У Житомирській області в селі Топори перейшла церква Св.-Іоано-Богословська та у Вінницькій області церква Свято-Різдва Богородиці у селі Четвертинівка.
Закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ набув чинності 31 січня. Релігійна громада чи організація має можливість вільно реалізовувати право на зміну юрисдикції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
І це дуже добре! Нам не потрібна церква окупанта на українській землі! Нехай люди ходять до канонічної Православної Церкви України! А рпц-шні безтомосні сектанти -розкольники на московію звіздують.
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