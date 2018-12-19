У Луцьку відбудеться благодійний бал
Сьогодні, 18:16
5 квітня о 18:00 в музеї сучасного мистецтва Корсаків відбудеться благодійний бал «IMPREZA LUBARTA».
Організатором заходу є Первинна профспілкова організація студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки спільно з Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця» та ГО «Альянс нового покоління».
На балу збиратимуть кошти для придбання обладнання в кардіологічне відділення Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання.
В програмі заходу:
- БЛАГОДІЙНИЙ БАЛ LUBARTA в супроводі камерного оркестру та джазових формацій;
- Модні покази брендів одягу від кращих дизайнерів міста;
- Майстер-класи з хореографії;
- Парад дебютантів балу;
- Тематичні фотозони;
- Фуд-зона;
- Парад живих скульптур, театральних мімів;
- Благодійна галерея мистецтв;
- Благодійний аукціон;
Усі бохочі мають можливість стати дебютантом балу заповнивши анкету за посиланням: https://goo.gl/forms/lVJ4jk0qbERabbe23
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Організатором заходу є Первинна профспілкова організація студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки спільно з Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця» та ГО «Альянс нового покоління».
На балу збиратимуть кошти для придбання обладнання в кардіологічне відділення Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання.
В програмі заходу:
- БЛАГОДІЙНИЙ БАЛ LUBARTA в супроводі камерного оркестру та джазових формацій;
- Модні покази брендів одягу від кращих дизайнерів міста;
- Майстер-класи з хореографії;
- Парад дебютантів балу;
- Тематичні фотозони;
- Фуд-зона;
- Парад живих скульптур, театральних мімів;
- Благодійна галерея мистецтв;
- Благодійний аукціон;
Усі бохочі мають можливість стати дебютантом балу заповнивши анкету за посиланням: https://goo.gl/forms/lVJ4jk0qbERabbe23
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ну ви і даєте спочатку прочитав косичів потім вчитався корсаків думаю от млін баран скільки живу в луцьку а такого музея незнаю а то в адреналіні :)))) тьху ти тепер версаль буду називати "ню театр"...
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