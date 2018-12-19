У Луцьку відбудеться благодійний бал





Організатором заходу є Первинна профспілкова організація студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки спільно з Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця» та ГО «Альянс нового покоління».



На балу збиратимуть кошти для придбання обладнання в кардіологічне відділення Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання.



В програмі заходу:

- БЛАГОДІЙНИЙ БАЛ LUBARTA в супроводі камерного оркестру та джазових формацій;

- Модні покази брендів одягу від кращих дизайнерів міста;

- Майстер-класи з хореографії;

- Парад дебютантів балу;

- Тематичні фотозони;

- Фуд-зона;

- Парад живих скульптур, театральних мімів;

- Благодійна галерея мистецтв;

- Благодійний аукціон;



Усі бохочі мають можливість стати дебютантом балу заповнивши анкету за посиланням:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 квітня о 18:00 в музеї сучасного мистецтва Корсаків відбудеться благодійний бал «IMPREZA LUBARTA».Організатором заходу є Первинна профспілкова організація студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки спільно з Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця» та ГО «Альянс нового покоління».На балу збиратимуть кошти для придбання обладнання в кардіологічне відділення Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання.В програмі заходу:- БЛАГОДІЙНИЙ БАЛ LUBARTA в супроводі камерного оркестру та джазових формацій;- Модні покази брендів одягу від кращих дизайнерів міста;- Майстер-класи з хореографії;- Парад дебютантів балу;- Тематичні фотозони;- Фуд-зона;- Парад живих скульптур, театральних мімів;- Благодійна галерея мистецтв;- Благодійний аукціон;Усі бохочі мають можливість стати дебютантом балу заповнивши анкету за посиланням: https://goo.gl/forms/lVJ4jk0qbERabbe23

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