У Луцьку знайшли цех, де підробляли горілку. ФОТО
Сьогодні, 10:43
У Луцьку вилучили фальсифікованого алкоголю на півмільйона гривень.
Так, в одному із складських приміщень обласного центру знайшли підпільний цех, у якому за допомогою спецобладнання виготовляли алкогольні напої, шляхом змішування технічної води зі спиртом невідомого походження та якості, ароматизаторів та барвників, - інформує Управління захисту економіки у Волинській області.
Фальсифікат розливали, як в скляні пляшки різного об’єму, так і в пакети «Bag in Box». В подальшому на тару зловмисники наклеювали підроблені марки акцизного податку України та етикетки відомих українських виробників лікеро-горілчаної продукції.
Після цього «готова продукція» реалізовувалася через заклади торгівлі та громадського харчування Волинської області.
За результатами обшуків, з незаконного обігу працівниками поліції вилучено понад півтони спирту та готову алкогольну продукцію, орієнтовною вартістю понад 500 тисяч гривень.
Разом з тим, вилучили «кустарне» обладнання для змішування, фільтрації та розливу фальсифікату, понад півтори тисячі підроблених марок акцизного податку України та чорнові записи фігурантів.
Наразі на вилучене майно наклали арешт.
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Так, в одному із складських приміщень обласного центру знайшли підпільний цех, у якому за допомогою спецобладнання виготовляли алкогольні напої, шляхом змішування технічної води зі спиртом невідомого походження та якості, ароматизаторів та барвників, - інформує Управління захисту економіки у Волинській області.
Фальсифікат розливали, як в скляні пляшки різного об’єму, так і в пакети «Bag in Box». В подальшому на тару зловмисники наклеювали підроблені марки акцизного податку України та етикетки відомих українських виробників лікеро-горілчаної продукції.
Після цього «готова продукція» реалізовувалася через заклади торгівлі та громадського харчування Волинської області.
За результатами обшуків, з незаконного обігу працівниками поліції вилучено понад півтони спирту та готову алкогольну продукцію, орієнтовною вартістю понад 500 тисяч гривень.
Разом з тим, вилучили «кустарне» обладнання для змішування, фільтрації та розливу фальсифікату, понад півтори тисячі підроблених марок акцизного податку України та чорнові записи фігурантів.
Наразі на вилучене майно наклали арешт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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