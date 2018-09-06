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У Луцьку знайшли цех, де підробляли горілку. ФОТО

У Луцьку знайшли цех, де підробляли горілку. ФОТО
У Луцьку вилучили фальсифікованого алкоголю на півмільйона гривень.

Так, в одному із складських приміщень обласного центру знайшли підпільний цех, у якому за допомогою спецобладнання виготовляли алкогольні напої, шляхом змішування технічної води зі спиртом невідомого походження та якості, ароматизаторів та барвників, - інформує Управління захисту економіки у Волинській області.

Фальсифікат розливали, як в скляні пляшки різного об’єму, так і в пакети «Bag in Box». В подальшому на тару зловмисники наклеювали підроблені марки акцизного податку України та етикетки відомих українських виробників лікеро-горілчаної продукції.

Після цього «готова продукція» реалізовувалася через заклади торгівлі та громадського харчування Волинської області.

За результатами обшуків, з незаконного обігу працівниками поліції вилучено понад півтони спирту та готову алкогольну продукцію, орієнтовною вартістю понад 500 тисяч гривень.

Разом з тим, вилучили «кустарне» обладнання для змішування, фільтрації та розливу фальсифікату, понад півтори тисячі підроблених марок акцизного податку України та чорнові записи фігурантів.

Наразі на вилучене майно наклали арешт.

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Теги: цех, алкоголь, підробка
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