У Луцьку знайшли цех, де підробляли горілку. ФОТО

У Луцьку вилучили фальсифікованого алкоголю на півмільйона гривень.Так, в одному із складських приміщень обласного центру знайшли підпільний цех, у якому за допомогою спецобладнання виготовляли алкогольні напої, шляхом змішування технічної води зі спиртом невідомого походження та якості, ароматизаторів та барвників, - інформує Управління захисту економіки у Волинській області.Фальсифікат розливали, як в скляні пляшки різного об’єму, так і в пакети «Bag in Box». В подальшому на тару зловмисники наклеювали підроблені марки акцизного податку України та етикетки відомих українських виробників лікеро-горілчаної продукції.Після цього «готова продукція» реалізовувалася через заклади торгівлі та громадського харчування Волинської області.За результатами обшуків, з незаконного обігу працівниками поліції вилучено понад півтони спирту та готову алкогольну продукцію, орієнтовною вартістю понад 500 тисяч гривень.Разом з тим, вилучили «кустарне» обладнання для змішування, фільтрації та розливу фальсифікату, понад півтори тисячі підроблених марок акцизного податку України та чорнові записи фігурантів.Наразі на вилучене майно наклали арешт.