На Говерлі пропали двоє туристів
Сьогодні, 11:11
В Карпатах 28 лютого пропали двоє туристів з Одеси. А сьогодні, 1 березня, о 09:25 рятувальники знайшли заблукалих туристів в районі гори Мала Говерла.
Наразі їх транспортують до найближчого населеного пункту, де передадуть під опіку медиків, - інформує ДСНС України у Закарпатській області.
Так, 28 лютого о 20:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту групою туристів (під час спуску з г. Говерла в сторону полонини Козмещик Рахівського району) травмувалась туристка. Туристів двоє, чоловік та жінка. За попередньою інформацією вони є мешканцями м. Одеса.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 11 рятувальників та 2 одиниць спецтехніки.
Пошуково-рятувальні роботи ускладнюються через загрозу сходження лавини, круті схили, обледеніння снігового покрову та відсутність мобільного зв’язку в місці проведення пошуків.
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Наразі їх транспортують до найближчого населеного пункту, де передадуть під опіку медиків, - інформує ДСНС України у Закарпатській області.
Так, 28 лютого о 20:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту групою туристів (під час спуску з г. Говерла в сторону полонини Козмещик Рахівського району) травмувалась туристка. Туристів двоє, чоловік та жінка. За попередньою інформацією вони є мешканцями м. Одеса.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 11 рятувальників та 2 одиниць спецтехніки.
Пошуково-рятувальні роботи ускладнюються через загрозу сходження лавини, круті схили, обледеніння снігового покрову та відсутність мобільного зв’язку в місці проведення пошуків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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