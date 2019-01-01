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На Говерлі пропали двоє туристів

На Говерлі пропали двоє туристів
В Карпатах 28 лютого пропали двоє туристів з Одеси. А сьогодні, 1 березня, о 09:25 рятувальники знайшли заблукалих туристів в районі гори Мала Говерла.

Наразі їх транспортують до найближчого населеного пункту, де передадуть під опіку медиків, - інформує ДСНС України у Закарпатській області.

Так, 28 лютого о 20:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту групою туристів (під час спуску з г. Говерла в сторону полонини Козмещик Рахівського району) травмувалась туристка. Туристів двоє, чоловік та жінка. За попередньою інформацією вони є мешканцями м. Одеса.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 11 рятувальників та 2 одиниць спецтехніки.

Пошуково-рятувальні роботи ускладнюються через загрозу сходження лавини, круті схили, обледеніння снігового покрову та відсутність мобільного зв’язку в місці проведення пошуків.

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Теги: Говерла, туристи
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